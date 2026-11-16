Primer encuentro cara a cara en la historia entre jefes de Estado de China, Rusia y EEUU

El presidente chino, Xi Jinping, sostendrá una cumbre tripartita con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, el 19 de noviembre en Shenzhen.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 9:13hs.

La reunión de los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos en Shenzhen, ciudad del sur de China, será el primer encuentro cara a cara en la historia entre los máximos líderes de los tres países, destacó hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

El presidente chino, Xi Jinping, sostendrá una cumbre tripartita con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, el 19 de noviembre en Shenzhen, anunció la cancillería china.

Mao dijo que los jefes de Estado tendrán un profundo intercambio de opiniones sobre el mantenimiento de la paz mundial y el fomento de la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes países, lo cual reviste una importancia sin precedentes.

Al señalar que China, Rusia y Estados Unidos son todos miembros fundadores de la ONU, al igual que miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, la vocera recordó que los tres países lucharon juntos para lograr la victoria en la Guerra Antifascista Mundial.

Bajo las circunstancias actuales, tienen la importante responsabilidad de cooperar con el fin de enfrentar los desafíos globales y promover la paz y la estabilidad mundiales, dijo Mao.

Asimismo, agregó que fortalecer la comunicación, manejar y controlar las diferencias, y estabilizar las relaciones entre las tres partes, sirve a los intereses de estas, cumple con las expectativas de la comunidad internacional, y resulta favorable en aras de traer estabilidad a la situación mundial, así como para promover el diálogo y la cooperación.

Fuente: Xinhua News