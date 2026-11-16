Fuertes temporales golpearon a Paraguay y Brasil con más de 150 afectados y graves destrozos

Las tormentas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes eléctricos, anegamientos y cortes de rutas. En Paraguay, los primeros relevamientos contabilizaron más de 150 personas perjudicadas, mientras que en el estado brasileño de Santa Catarina se reportaron múltiples incidentes.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 9:06hs.

Fuertes temporales afectaron durante el fin de semana a distintas localidades de Paraguay y Brasil, donde las intensas lluvias y las ráfagas de viento provocaron importantes daños materiales, viviendas afectadas e interrupciones en la circulación por caminos y rutas.

En Paraguay, el fenómeno climático se registró durante la noche del sábado en los municipios de 25 de Diciembre, Unión y San Estanislao, en el departamento de San Pedro. Las tormentas ocasionaron voladuras de techos, caída de columnas del tendido eléctrico y daños en caminos de la zona.

De acuerdo con los primeros relevamientos, más de 150 personas habrían resultado perjudicadas. Entre los sectores más afectados se encuentran las compañías Torín Cué, Virgen del Carmen y Mboiy, además de la colonia Navidad y San Ignacio, pertenecientes al municipio de 25 de Diciembre.

Ante este escenario, autoridades municipales y efectivos policiales comenzaron a recorrer las comunidades para evaluar los daños y gestionar asistencia ante la Secretaría de Emergencia Nacional y la Gobernación de San Pedro.

Destrozos y rutas afectadas en Brasil

En tanto, distintas localidades del estado brasileño de Santa Catarina registraron fuertes tormentas durante la tarde de este domingo, con precipitaciones intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

En la región del litoral norte, entre Tijucas e Itapema, el viento arrancó las coberturas metálicas de un obrador, mientras que las lluvias provocaron anegamientos en distintas calles.

También se registraron complicaciones en la ruta BR-282, donde la caída de árboles sobre la calzada obligó a implementar cortes parciales en sectores comprendidos entre Águas Mornas y Rancho Queimado, en la región de Florianópolis.

Otros incidentes se reportaron en diferentes puntos del estado. En Içara, la caída de un rayo sobre el techo de una vivienda provocó un principio de incendio. En Lages hubo episodios de granizo y fuertes ráfagas de viento, mientras que en São José el derrumbe de un muro de contención arrastró una parada de colectivos hacia la calle.

La Defensa Civil de Santa Catarina informó que las tormentas alcanzaron distintas regiones y que, durante la tarde, se registraron acumulados de entre 10 y 40 milímetros de lluvia en algunos sectores, además de episodios de granizo.

Los organismos de emergencia continúan con el seguimiento de las condiciones meteorológicas y las evaluaciones de los daños ocasionados por los temporales en ambos países.