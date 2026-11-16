La Cámara baja fue convocada para este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 12. El oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales de su agenda, mientras continúa las negociaciones con bloques aliados para reunir los votos necesarios.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:50hs.

La Cámara de Diputados realizará una sesión especial este miércoles 18 de noviembre, desde las 12, para tratar un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. La convocatoria fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores, y marcará la reactivación de la actividad parlamentaria en la recta final del período de sesiones ordinarias.

Entre los principales puntos del temario se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que deberá recibir la aprobación definitiva de la Cámara baja.

El proyecto vinculado con Malvinas propone endurecer las sanciones contra quienes realicen tareas de exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y en los espacios marítimos circundantes. Además, contempla modificaciones en áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

El oficialismo considera que cuenta con los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, mantiene conversaciones con el PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para acordar modificaciones en algunos artículos.

Uno de los principales puntos de desacuerdo se encuentra en el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior. Al tratarse de materia electoral, ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos, una cantidad que el oficialismo todavía no tiene garantizada.

Por otra parte, los diputados deberán definir el futuro de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que llegó a la Cámara baja después de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. Ahora deberán resolver si aceptan esos cambios para convertir el proyecto en ley.

La agenda también incluye el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y forma parte de la estrategia de apertura comercial del bloque regional.

Además, se prevé abordar iniciativas relacionadas con el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen destinado a pequeñas y medianas empresas.