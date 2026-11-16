Oberá: golpeó a su expareja, la amenazó de muerte, le robó el celular y terminó detenido

Se trata de un hombre de 34 años conocido como “el Colo”, quien poseía una prohibición de acercamiento hacia su expareja. Fue detenido en el barrio Gunther, donde se ocultaba en la vivienda de un familiar.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:12hs.

Un hombre de 34 años, conocido como "el Colo", fue detenido en la mañana de este lunes, acusado de ejercer violencia física contra su expareja, amenazarla de muerte y sustraerle el teléfono celular en la ciudad de Oberá. El ahora detenido, tenía una prohibición judicial de acercamiento.

La denuncia fue radicada por una mujer de 25 años, quien manifestó que su expareja se presentó en su vivienda, pese a tener vigente una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 1 de Oberá. Según relató, el hombre la golpeó en el rostro, le sustrajo un celular Samsung A04 y su cargador, y la amenazó con prender fuego su casa si lo denunciaba.

La víctima fue examinada por una médica policial, quien constató un hematoma en la mejilla izquierda.

Con la denuncia realizada, los efectivos comenzaron un operativo para dar con el acusado. Tras las averiguaciones, integrantes de las unidades especiales establecieron que el sospechoso se habría ocultado en la vivienda de una familiar, ubicada en el barrio Gunther. Luego de implementar tareas de vigilancia, lograron detenerlo y recuperar el teléfono denunciado como robado.

Por último, el detenido y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la Comisaría Seccional Cuarta, por razones de jurisdicción, mientras continúan las actuaciones judiciales por los hechos denunciados.