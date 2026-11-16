Un hombre 77 años murió en momentos que era trasladado a un centro asistencial

Sucedió en la mañana de este lunes, el hombre de 77 años, que era trasladado por su hijo en un automóvil particular, llegó sin signos vitales al sanatorio ubicado sobre la calle Junín de la capital provincial.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 9:12hs.

Un hombre de 77 años falleció dentro de un automóvil particular, en momentos en que su hijo lo trasladaba hacia un centro asistencial. Ante esta situación, intervino personal de la Comisaría Primera de la Unidad Regional I, que solicitó la presencia del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes. El hecho se registró en la mañana de este lunes, en momentos en que, según su relato, Mauricio B. (42), decidió trasladar a su padre, Antonio Ramón Britez (77), quien padecía distintas afecciones de salud, luego de advertir que se encontraba descompensado. Sin embargo, durante el trayecto notó que ya no presentaba signos vitales. Pese a que, en el lugar, calle Junín, casi Bolívar, frente al Sanatorio Posadas, ya lo esperaban efectivos del Grupo de Acción Preventiva (GAP), el hombre no pudo ser reanimado. La Policía intervino en el lugar, solicitó la presencia del médico policial para establecer las circunstancias del deceso que hombre que se encontraba dentro del automóvil.

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