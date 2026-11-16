Este martes comenzará el juicio por el abuso y asesinato de la pequeña Milagros Prestes

El llamado "Monstruo de Aurora" será juzgado por el abuso sexual y el crimen de Milagros Ayelén Prestes, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue descartado en un maizal en enero de 2024.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:00hs.

Nacimiento cuando fue imputado, pocos días después de su detención. //Foto: Cristian Valdez.

Este martes comenzará el debate oral para esclarecer uno de los crímenes más aberrantes de la historia reciente de Misiones, el de Milagros Ayelén Prestes, la niña de 10 años de Colonia Aurora que en enero de 2024 fue abusada sexualmente, estrangulada y su cuerpo abandonado en un maizal.

Será en el Tribunal Penal Uno de Oberá, y en el banquillo de los acusados estará el único imputado que tiene la causa, Daniel Alberto Nacimiento (64), comprometido por las pruebas recabadas desde el comienzo de la investigación y con un antecedente por haber cumplido condena por abuso de menores en la provincia de Buenos Aires.

El sospechoso llega privado de la libertad e imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y homicidio agravado para ocultar otro delito, para asegurar la impunidad (criminis causa) y por ser perpetrado contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)", figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua si es declarado culpable.

El debate se realizará en dos audiencias y se prevé la comparecencia de 15 testigos, entre investigadores, forenses y familiares de la víctima.

El tribunal estará integrado por los jueces David Milicich (presidente), Horacio Paniagua y el juez subrogante Jorge Villalba. En la fiscalía general intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que Nacimiento será defendido por la defensora oficial Carolina Valenzuela.

Horror en la colonia

Milagros Ayelén Prestes salió de su casa en el paraje Kilómetro 20 de Colonia Aurora durante la mañana del jueves 11 de enero de 2024. Según la reconstrucción inicial, fue a un almacén cercano para hacer unas compras y no regresó. Cerca de las 14, un vecino avisó a la Policía que la niña había desaparecido. La familia y los efectivos comenzaron a buscarla en la zona, con rastrillajes por montes, picadas y campos cercanos a la ruta provincial 222. El operativo continuó durante la noche con personal policial y perros rastreadores.

Alrededor de las 6.20 del viernes 12, los policías encontraron el cuerpo en una plantación de maíz del mismo paraje, a unos 400 metros de la vivienda familiar. La autopsia confirmó que la niña había sido abusada sexualmente y murió por estrangulamiento, posiblemente con un cordón o una cinta.

En las primeras horas de la investigación, la madre y el padrastro fueron demorados preventivamente y declararon ante la Policía. Luego regresaron a su casa. Los testimonios reunidos por los investigadores ubicaron a un vecino que algunos meses antes había llegado a la colonia, en inmediaciones del lugar donde había sido hallada Milagros.

Ese día la Policía allanó la vivienda de Nacimiento, ubicada sobre la ruta provincial 222, en el kilómetro 19. Allí lo detuvo y secuestró prendas de vestir y un teléfono celular para peritarlos. El hombre tenía antecedentes por abuso sexual contra una menor en la provincia de Buenos Aires.

La investigación continuó con el acusado detenido y la causa quedó en manos de la Justicia. Nacimiento fue imputado y se abstuvo de declarar en su primera indagatoria. Más adelante, el expediente fue elevado a juicio y desde mañana será juzgado.