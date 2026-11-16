Passalacqua encabezó el acto por el aniversario de Puerto Rico: “a mayor dificultad, mayor unidad, trabajo y fe"

La localidad celebró sus 107 años de historia con homenajes a sus pioneros, reconocimientos a vecinos y actividades conmemorativas. El gobernador estuvo presente en la celebración frente al edificio municipal, acompañado por el intendente Carlos Koth, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 9:35hs.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto central por el 107° aniversario de la fundación de Puerto Rico, realizado frente al edificio municipal, acompañado por el intendente Carlos Koth, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos. La ceremonia incluyó una ofrenda floral en memoria de los fundadores, reconocimientos a integrantes de la comunidad y discursos dedicados a la historia y al presente de la localidad.

Durante su discurso, Passalacqua agradeció la invitación y destacó el carácter familiar de la celebración. “Siento que es la invitación a un cumpleaños. Y me gusta que le digan cumpleaños porque la mayoría de las veces se dice aniversario. A mí me gusta el concepto de cumpleaños porque es más familiar”, expresó.

Al referirse a la identidad de Puerto Rico, señaló que “cada vez que vengo a esta ciudad siento que es una población que respeta sus tradiciones y a la vez piensa en el futuro”. En ese sentido, sostuvo que “piensa en lo que fueron y se mira hacia adelante”.

El mandatario también recordó el esfuerzo de las familias que llegaron a la región y contribuyeron a la fundación de las localidades del Alto Paraná. “Nos dejaron esa unidad solidaria, una unidad cooperativa”, afirmó al referirse a las formas de organización y colaboración que permitieron el crecimiento de las primeras comunidades.

En relación con el presente, Passalacqua expresó que “a mayor dificultad, mayor unidad. A mayor dificultad, mayor solidaridad. A mayor dificultad, más trabajo. A mayor dificultad, más esperanza. A mayor dificultad, más fe”.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo cotidiano de los vecinos y sostuvo que “cada vez que abren un pequeño kiosco, que van a tarefear, nuestra querida Policía, los colegas docentes, que hacen un esfuerzo gigantesco, están haciendo provincia y están haciendo comunidad”.

Hacia el cierre de su intervención, remarcó que “todos los municipios son necesarios, todas las personas son necesarias” y expresó su deseo de que la comunidad continúe trabajando para “proyectar nuestro futuro”.

La localidad fue fundada el 15 de noviembre de 1919 por una compañía colonizadora de origen alemán encabezada por Carlos Culmey, acompañado por el sacerdote Max von Lassberg. Ambos llegaron a Misiones procedentes del sur de Brasil, donde también habían participado en procesos de colonización.

La fecha de fundación coincide con la festividad de San Alberto Magno, patrono de Puerto Rico, cuya celebración forma parte de la identidad histórica y religiosa de la comunidad.

Durante la ceremonia se entonaron el Himno Nacional Argentino y la canción oficial de Misiones, con la participación de la Banda del Servicio Penitenciario Provincial. También se realizó una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria de los fundadores y pioneros, además de reconocimientos a vecinos y descendientes de las primeras familias de la localidad.

En representación de los descendientes de pioneros, la docente Gladys Seidel recordó las experiencias de quienes llegaron a la región y construyeron las primeras comunidades. “Ellos no esperaron que nadie les regalara nada. Desmontaron el monte, levantaron sus casas y sus capillas, abrieron caminos y fundaron un pueblo con el trabajo de sus manos”, expresó.

Seidel también se refirió a la educación como parte del legado que las generaciones actuales deben transmitir. “La verdadera riqueza y el motor de nuestro progreso está en la educación de nuestros niños y jóvenes”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Carlos Koth destacó el crecimiento de Puerto Rico y el acompañamiento del Gobierno provincial a distintas iniciativas municipales. Durante su intervención, mencionó avances en infraestructura, educación, servicios públicos y proyectos ambientales.

Entre los datos presentados, señaló que la localidad supera el 51% de cobertura del servicio de cloacas y que la planta municipal de biodiésel abastece aproximadamente el 30% del combustible utilizado por el parque vial del municipio.

También se refirió a las obras del hospital de Puerto Rico y anunció que se prevé su inauguración durante los primeros meses de 2027. En ese marco, agradeció el acompañamiento provincial para avanzar con la infraestructura sanitaria y recordó la reciente entrega de una ambulancia de alta complejidad destinada al establecimiento.

Koth valoró además el trabajo conjunto entre el municipio, las cooperativas y la Provincia, y sostuvo que “con el sacrificio y la ayuda de nuestro Gobierno provincial, y el sacrificio de cada uno de ustedes, seguimos avanzando”.

La ceremonia concluyó con un desfile cívico-militar, que reunió a representantes de instituciones y organizaciones de la comunidad.

Vivienda para una familia

Antes del acto central, Passalacqua y Koth visitaron el barrio Cerro Azul, donde participaron de la entrega de una vivienda del Programa Municipal de Viviendas a Yanina Krieger, quien residirá allí junto a su hija Renata, de seis años.

Durante la visita, las autoridades realizaron el corte de cintas, recorrieron los ambientes de la casa y comprobaron el funcionamiento de sus instalaciones. El gobernador también saludó a los familiares de la adjudicataria que se acercaron para acompañarla.

Krieger, quien anteriormente alquilaba, expresó su emoción por recibir su casa en una fecha significativa para la localidad. “Más que una llave que me entregan, es una tranquilidad, estabilidad. Tener mi propio techo”, señaló.

La beneficiaria también destacó que la entrega coincidió con el aniversario de Puerto Rico y sostuvo que representa “un gran paso para mí y mi familia”.

Se trata de la tercera vivienda adjudicada mediante el programa municipal, que comenzó a concretar entregas en 2024 y continuó en 2025. La iniciativa contempla la construcción y financiación de casas de madera de aproximadamente 40 metros cuadrados cubiertos en terrenos propios de los beneficiarios.

La vivienda fue construida íntegramente por la Municipalidad de Puerto Rico, con mano de obra municipal y materiales adquiridos en comercios y empresas locales. Cuenta con estructura principalmente de madera, techo de chapa, sector húmedo de mampostería, pisos cerámicos, baño instalado e instalaciones sanitarias preparadas para su conexión domiciliaria. También dispone de un plano aprobado para futuras ampliaciones