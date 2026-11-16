Posadas abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia en nueve barrios

Las familias podrán realizar el trámite del 16 al 26 de noviembre y nuevamente del 22 al 25 de febrero de 2027. Los cupos son limitados y se deberá presentar documentación personal y sanitaria de los niños y sus padres.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 10:32hs.

La Subsecretaría de Primera Infancia de Posadas informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia (EPI), destinados a brindar atención y acompañamiento a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

El proceso de inscripción se desarrollará en dos períodos. El primero estará habilitado desde este lunes 16 hasta el 26 de noviembre de 2026, mientras que la segunda instancia tendrá lugar del 22 al 25 de febrero de 2027. En ambos casos, la atención será de 7 a 12.30.

Las familias podrán acercarse a cualquiera de los nueve espacios distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Los establecimientos habilitados son el EPI Melvin Jones, ubicado en San Marcos y avenida Maipú, en Villa Urquiza; el EPI Yacyretá, en avenida Blas Parera y avenida Aguado; y el EPI E. Carossini, situado en Junín 2130, entre Catamarca y Entre Ríos.

También estarán disponibles el EPI Rincón de Sonrisa, en calle 92, entre las calles 143 y Catalano, en Santa Rita; el EPI Semillitas, en avenida Almirante Brown y calle Ombú, en Villa Cabello; y los espacios Tecnokids y Minibot, ambos en Itaembé Guazú, ubicados en avenida Los Crisantemos y calle Yacaré, y en calles Ombú y Los Paraísos, respectivamente.

Completan la lista el EPI Jesús Niño, en calle Península Valdez, entre Calafate y Estrecho de Magallanes, y el EPI Santa Rosa, en calle 43 C, entre avenida Costanera y calle 148 A.

Qué documentación se debe presentar

Para completar el trámite, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

- DNI del niño o niña.

- Partida de nacimiento.

- Estudios médicos.

- Carnet de vacunación.

- DNI de los padres.

- Fotografías 4x4.

Desde el área señalaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción dentro de los períodos establecidos.

Los Espacios de Primera Infancia brindan atención, cuidado y acompañamiento durante los primeros años de vida, mediante propuestas de aprendizaje y estimulación temprana que buscan favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.