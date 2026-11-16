Maltratos en el club San Martín de Wanda: “Este señor le dijo a mi hijo que era un inútil”

La madre del menor Alan, indicó que el joven quedó afectado por las situaciones que le tocó vivir y que no quiere volver a jugar Club San Martín de Wanda.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 10:55hs.

“No está preparado para estar al frente de un grupo de chicos”, dijo la madre de uno de los adolescentes maltratados por el entrenador del Club San Martín, en los Juegos Evita 2026. Cabe señalar que los hechos salieron a la luz días atrás, cuando Alan de 13 años, le comunico a su familia que no quería volver a entrenar ni jugar en el Club San Martín de Wanda, por los maltratos que recibía por parte del entrenador.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Fátima Benítez Sánchez, madre de Alan Leonardo Ruiz Díaz, denunció que su hijo habría recibido insultos y descalificaciones de parte del entrenador Jorge E., luego de que el equipo perdiera un partido en Mar del Plata, donde la delegación participó de los Juegos Evita.

“Este señor le dijo a mi hijo que era un inútil, que no tenía futuro en el fútbol, y que debía buscarse otra actividad. Es más, cuando hizo un gol en el partido perdido, le dijo que fue de fue de culo nomás”, añadió la mujer, quien afirmo que son varios los chicos que no quieren volver al club, si este entrenador sigue al frente.

“Mi hijo me dijo que no quería volver a jugar en San Martín”, relató Benítez Sánchez por lo que la familia decidió retirarlo de la institución, ya que sostiene que el adolescente quedó afectado por lo ocurrido.

“Pido que los padres sean conscientes de lo que está pasando y que no se le permita volver ni como presidente ni como técnico”, expresó la mujer, quien reclamó garantías para que los chicos puedan desarrollar la actividad deportiva con seguridad.

Cabe señalar que, tras la denuncia que no se limita al caso de Alan, la Comisión Directiva del Club San Martín resolvió apartar a Espíndola de la presidencia mediante un acta del 10 de noviembre. Andrés Cúper asumió la conducción de la entidad y la nueva dirigencia anunció un proceso de reorganización y normalización institucional.