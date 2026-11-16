El misionero Portillo volvió a jugar en River después de nueve meses de ausencia
Portillo no tenía actividad desde febrero, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior durante el partido ante Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura. La lesión requirió una intervención quirúrgica y lo mantuvo alejado de las canchas durante más de nueve meses.
Luego de atravesar distintas etapas de rehabilitación y completar una reincorporación progresiva a los trabajos con el plantel profesional, el futbolista recibió el alta médica esta semana. Así, pudo volver a participar de una práctica de fútbol y comenzar a recuperar sensaciones dentro del campo de juego.
Su retorno se produjo en el segundo ensayo frente al conjunto platense, que finalizó con un empate 1-1. Rafael Santos Borré anotó para el Millonario, mientras que Agustín Colazo convirtió para el Lobo.
La vuelta del jugador nacido en Puerto Rico representa una alternativa importante para el cuerpo técnico de River, debido a su versatilidad para desempeñarse como marcador central o volante de contención. Esa capacidad para ocupar diferentes posiciones le otorga variantes al equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.
De todos modos su regreso será progresivo. La prioridad estará puesta en recuperar el ritmo de competencia y completar una puesta a punto física y futbolística que le permita volver a estar a disposición sin apresurar los tiempos después de tantos meses de inactividad.
Portillo llegó a River en julio de 2025 procedente de Talleres de Córdoba y mantiene contrato con la institución hasta diciembre de 2028. Ahora, el misionero inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar el lugar que había conseguido ganarse antes de la lesión.