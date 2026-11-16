Lula mirá a Asia para ampliar sus mercados externos

Pretende duplicar el comercio con los países miembros del bloque y avanzar hacia un modelo brasileño de desarrollo basado en la industrialización, la innovación tecnológica y la producción de bienes de mayor valor agregado.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 10:29hs.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió una mayor integración entre su país y los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por siglas en inglés) en declaraciones a la prensa en Manila, capital de Filipinas, tras participar en la apertura hoy domingo de la 49ª Cumbre del bloque.

"Brasil necesita salir del grupo de los países eternamente en vías de desarrollo y transformarse en un país desarrollado", agregó el mandatario durante la entrevista, divulgada por el Gobierno brasileño en un comunicado.

Lula da Silva aseguró que pretende duplicar el comercio con los países miembros del bloque y avanzar hacia un modelo brasileño de desarrollo basado en la industrialización, la innovación tecnológica y la producción de bienes de mayor valor agregado.

Destacó también que el comercio entre Brasil y la ASEAN pasó de 3.000 millones de dólares en 2003 a 38.000 millones en 2026, aunque parecía que la cifra todavía está por debajo del potencial de las economías involucradas.

En ese contexto, señaló que la política brasileña de diversificación comercial ganó importancia después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a productos del país sudamericano. "En lugar de quedarnos llorando o implorando para que el Gobierno estadounidense tuviera piedad de Brasil, resolvimos buscar otros socios para vender y comprar", afirmó.

Según el presidente, después de las medidas arancelarias el comercio de Brasil con China aumentó casi un 20 por ciento; un 15 por ciento con Indonesia y Alemania, y con Vietnam, 13 por ciento, mientras que el intercambio con 50 países creció en promedio 10,5 por ciento. Esos resultados demuestran que "el multilateralismo es más eficaz que el unilateralismo", sentenció.

En materia de desarrollo industrial, invitamos a países y empresas extranjeras a participar en proyectos vinculados con minerales críticos, con el objetivo de ampliar la capacidad nacional de transformación industrial.

El mandatario destacó también el potencial brasileño en la transición energética, la industria digital, la economía verde y la economía creativa, y defendió una mayor inversión en investigación científica y tecnológica para impulsar el desarrollo nacional.

Fuente: Xinhua News