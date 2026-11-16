Amor y fútbol: ella es de Boca, él de Estudiantes y vivirán a pleno las finales continentales

Se aproximan dos fechas importantes tanto para el Xeneize como para el Pincha -finalistas de las Copas Sudamericana y Libertadores respectivamente- y los hinchas aguardan con ilusión.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:00hs.

Celina y Héctor ya palpitan un final de mes movido. // Fotos: Esteban González.

En Misiones, por ejemplo, hay una pareja que vive momentos de enorme expectativa. Celina Alcántara se radica en Puerto Rico y es fanática de Boca, mientras que Héctor Pagano vive en Jardín América y es ferviente hincha del Pincha. Entre risas y chicana, la pareja contó cómo vivirá ambos cotejos y hasta hubo apuesta si se produce una hipotética final de Recopa Sudamericana entre ambos.

Alcántara y Pagano están en pareja hace siete años, se conocieron a través de la red social Facebook. Él le envió solicitud de amistad pensando que ella era pariente de un compañero de trabajo por tener el mismo apellido, pero resultó que no había relación alguna. La charla continuó y decidieron iniciar una relación.

Si bien no tienen hijos en común, ella tiene cuatro hijas y él ocho, de los cuales siete viven en Jardín América y uno en el sur de nuestro país. Una gran familia ensamblada en la que todos reúnen una gran pasión por el fútbol.

“Desde siempre fui futbolera y fanática de Boca, me encanta ver partidos de todos los equipos”, dijo Alcántara en diálogo con El Territorio. En tanto que Héctor comentó que nació en La Plata y vive actualmente en Jardín América por cuestiones laborales. “Mi papá era de Gimnasia pero yo decidí hacerme Estudiantes y cuando le dije me corrió por todo el patio de casa”, recordó con una sonrisa.

Héctor -más cabulero que de costumbre- tiene una fija: además de llevar puesta una casaca del Pincha y tender otras camisetas, le enciende una vela a San Cayetano cuando juega su amado Estudiantes.

Boca jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro, mientras que Estudiantes hará lo propio en la finalísima de la Libertadores el 28 de noviembre, ante Palmeiras.

Cuando se juega Boca-Estudiantes explicaron que hay veces que miran ese partido juntos pero siempre con respeto, no se gritan goles en la cara y hasta se ponen contentos cuando uno de los elencos gana el cotejo. Todo queda ahí.

La pareja hizo una apuesta en medio de la entrevista de El Territorio si se concreta una hipotética Recopa Sudamericana entre Estudiantes y Boca (para eso ambos deben levantar las copas en cuestión). Si llega a ganar el conjunto platense, él le va a pedir casamiento y ella debe aceptar si o si. En caso de dar la vuelta olímpica el equipo guiado por Arruabarrena, Celina le va a dar una camiseta de Boca a Hector y él tiene que ir a la caravana con la casaca puesta. ¿Se dará una final entre ambos conjuntos argentinos?.

Por último, Héctor acotó que si bien en el plantel brasileño está Eduardo Dominguez como entrenador -ex DT de Estudiantes- él alentará por Boca en apoyo a su pareja. En tanto, por la Libertadores, Estudiantes jugará ante Palmeiras de Brasil en Montevideo, Uruguay. Celina precisó que también apoyará al conjunto guiado por Alexander Medina.