Susto en la estación de trenes de Garupá por una formación que se desplazó y quedó sobre la calzada

El episodio ocurrió este lunes por la mañana, durante maniobras realizadas por personal de Trenes Argentinos. Una formación estacionada se movió unos 50 metros tras el impacto con otra unidad. No hubo heridos ni daños materiales.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:05hs.

Un episodio generó preocupación este lunes 16 de noviembre en la estación de trenes de Garupá, cuando una formación ferroviaria que se encontraba estacionada se desplazó aproximadamente 50 metros y terminó ocupando parte de la calzada dentro del predio. El hecho ocurrió alrededor de las 10, mientras personal de Trenes Argentinos realizaba maniobras ferroviarias en el lugar. Durante las tareas, una formación en movimiento impactó contra otras unidades que permanecían estacionadas. Como consecuencia del choque, una de las formaciones se desplazó hasta quedar detenida sobre la calzada, lo que generó sorpresa entre quienes se encontraban en las inmediaciones de la estación. A pesar de las características del episodio, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

Compartí esta nota: