Atlético Montoya bajó al bicampeón de la Liga de Puerto Rico
La segunda fecha de la Copa de la Liga Regional de Fútbol de Puerto Rico tuvo un partido electrizante: Atlético Montoya de Ruiz de Montoya venció 3 a 1 a Atlético León de Puerto Leoni. El vigente bicampeón hizo su debut en el certamen, ya que tuvo fecha libre en la primera jornada.
El equipo local se llevó tres puntos valiosos ante su público. El encuentro tuvo buen ritmo y varias situaciones de gol, además de varios jugadores amonestados.
En la primera etapa, Lucas Rossi abrió el marcador para el anfitrión con un remate que se desvió en un defensor y descolocó al arquero. En el segundo tiempo, Alvarenga igualó para la visita, pero Atlético Montoya reaccionó: Dos Santos y nuevamente Rossi marcaron para sellar el 3 a 1.
Así, el conjunto dirigido por Gastón Benítez sumó tres puntos importantes en la cancha Municipal de Ruiz de Montoya. Atlético León, en tanto, deberá ganar en la última fecha para intentar clasificarse a las semifinales.
Resultados de la segunda fecha
Zona norte
Belgrano de El Alcázar 2 - Mandiyú de Garuhapé 2
Libre: Club Fátima de Puerto Rico
Zona centro
Atlético Montoya de Ruiz de Montoya 3 - Atlético León de Puerto Leoni 1
Libre: Atlético Demisiones de Capioví
Zona sur
Atlético Hipólito Yrigoyen 2 - Club Timbó de Jardín América 3
Libre: Club Jardín América