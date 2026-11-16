Atlético Montoya bajó al bicampeón de la Liga de Puerto Rico

De local, derrotó al conjunto de Puerto Leoni, que hace dos semanas ganó el Torneo Clausura.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:10hs.

Foto: Esteban González.

La segunda fecha de la Copa de la Liga Regional de Fútbol de Puerto Rico tuvo un partido electrizante: Atlético Montoya de Ruiz de Montoya venció 3 a 1 a Atlético León de Puerto Leoni. El vigente bicampeón hizo su debut en el certamen, ya que tuvo fecha libre en la primera jornada.

El equipo local se llevó tres puntos valiosos ante su público. El encuentro tuvo buen ritmo y varias situaciones de gol, además de varios jugadores amonestados.

En la primera etapa, Lucas Rossi abrió el marcador para el anfitrión con un remate que se desvió en un defensor y descolocó al arquero. En el segundo tiempo, Alvarenga igualó para la visita, pero Atlético Montoya reaccionó: Dos Santos y nuevamente Rossi marcaron para sellar el 3 a 1.

Así, el conjunto dirigido por Gastón Benítez sumó tres puntos importantes en la cancha Municipal de Ruiz de Montoya. Atlético León, en tanto, deberá ganar en la última fecha para intentar clasificarse a las semifinales.

Resultados de la segunda fecha

Zona norte

Belgrano de El Alcázar 2 - Mandiyú de Garuhapé 2

Libre: Club Fátima de Puerto Rico

Zona centro

Atlético Montoya de Ruiz de Montoya 3 - Atlético León de Puerto Leoni 1

Libre: Atlético Demisiones de Capioví

Zona sur

Atlético Hipólito Yrigoyen 2 - Club Timbó de Jardín América 3

Libre: Club Jardín América