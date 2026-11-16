El economista Darío Ochoa analizó los resultados del monitor de opinión pública de octubre de la consultora Centrix y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo responde al esquema económico nacional. También advirtió sobre el impacto de la recesión en las pymes, el empleo y la actividad económica de Misiones.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 12:01hs.

Casi el 70% de los hogares argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes, de acuerdo con el monitor de opinión pública de octubre elaborado por la consultora Centrix. El relevamiento señala que la situación se profundiza entre los menores de 40 años, donde el indicador alcanza el 75%, y en los sectores de menores recursos, con un 82%.

A partir de estos datos, el economista Darío Ochoa analizó el deterioro de los ingresos familiares y consideró que la pérdida del poder adquisitivo no constituye un efecto aislado, sino que forma parte del funcionamiento del actual modelo económico nacional.

"El infraconsumo es una condición necesaria para los ganadores del sistema, los ganadores de este modelo económico que son los grupos concentrados", sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.

En ese sentido, explicó que mientras los salarios pierden capacidad de compra, los precios de los servicios públicos, los alimentos, la energía y otros consumos esenciales continúan aumentando por encima de los ingresos. Según su interpretación, esta dinámica beneficia principalmente a los sectores vinculados con los servicios regulados, la energía, los combustibles, la renta financiera y las actividades agropecuarias orientadas a la exportación.

"Los sectores concentrados de la economía necesitan infraconsumo doméstico para garantizar su rentabilidad. Y ese es el esquema del Gobierno", afirmó.

Ochoa también diferenció la situación de los grandes grupos económicos de la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, señaló que tanto los trabajadores como los empresarios de menor escala resultan perjudicados por el actual escenario.

"Para los empleados y para los empresarios pequeños y medianos son el pato de la boda", expresó.

Un modelo que, según Ochoa, limita la actividad interna

Al referirse a las perspectivas económicas, el economista sostuvo que no se puede esperar una mejora generalizada de los ingresos y el consumo sin modificar el rumbo económico. Consideró que el esquema actual beneficia a una porción reducida de la sociedad, mientras que amplios sectores quedan relegados.

"Lo único que queda es cambiar el modelo. Con este modelo no hay que esperar otros resultados mejores porque es el diseño de la política económica", manifestó.

En su análisis, también cuestionó la distribución de los ingresos provenientes de las exportaciones y señaló que los sectores vinculados con la explotación de recursos naturales concentran buena parte de los dólares que ingresan al país, mientras que actividades como la industria, el comercio y la construcción enfrentan mayores dificultades.

Para Ochoa, esta dinámica profundiza la dependencia de las exportaciones de materias primas y limita las posibilidades de desarrollo de las actividades productivas orientadas al mercado interno.

Asimismo, recordó que parte del crecimiento de la actividad energética responde a inversiones y decisiones adoptadas en gestiones anteriores, particularmente en materia de infraestructura y recuperación de YPF.

La preocupación por el escenario económico de Misiones

Durante la entrevista, el economista también advirtió sobre las consecuencias que este escenario puede tener en Misiones, a la que definió como una economía periférica que todavía no logró transformar su perfil productivo.

En ese contexto, anticipó que el próximo año será complejo para la provincia, especialmente por las dificultades para recuperar los niveles de actividad económica.

"Para nosotros va a ser un año muy duro porque en términos de movimiento económico es imposible que repunte la actividad", señaló.

Ochoa explicó que una eventual recuperación del consumo y la producción requeriría una mayor disponibilidad de dólares, en un contexto en el que, según indicó, el programa financiero nacional enfrenta un faltante de alrededor de 20.000 millones de dólares para el próximo año.

Entre los posibles escenarios, mencionó la asistencia financiera de Estados Unidos, una eventual renegociación de compromisos de deuda o la implementación de restricciones a la compra minorista de divisas. Sin embargo, consideró que ninguna de esas alternativas resolvería por sí sola los problemas estructurales de la economía.

También advirtió que una eventual salida de capitales y una presión sobre el tipo de cambio podrían repercutir en la inflación, el empleo y la actividad productiva.

Advertencia por el empleo y las pymes

Otro de los puntos abordados fue el deterioro del mercado laboral. Ochoa remarcó que la dificultad para llegar a fin de mes no afecta únicamente a quienes están desocupados, sino también a personas que tienen trabajo y no consiguen cubrir sus necesidades con sus ingresos.

En esa línea, alertó sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener sus actividades, mantener los puestos laborales y afrontar sus obligaciones.

"Para los empleados la manta es mucho más corta, porque encima ni siquiera les pagan las indemnizaciones, se las pagan a los premios", sostuvo.

Finalmente, cuestionó a los referentes económicos y empresariales que respaldaron el actual programa nacional y planteó la necesidad de que expliquen sus diagnósticos y las consecuencias de las políticas que apoyaron.

El economista insistió en que el deterioro de los ingresos, la caída del consumo y las dificultades de las pymes forman parte de un escenario que, a su entender, no tendrá una reversión mientras se mantenga el actual esquema económico.