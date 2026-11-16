Ruiz de Montoya prepara la Fiesta de Santa Cecilia

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, el Salón Santa Cecilia recibirá al público y a distintos artistas que compartirán su música durante las dos jornadas.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:15hs.

Foto: Esteban González.

La localidad de Ruiz de Montoya celebrará el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y titular de la primera capilla de Cuña Pirú, donde comenzó la historia de la comuna.

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, el Salón Santa Cecilia recibirá al público y a distintos artistas que compartirán su música durante las dos jornadas.

El sábado, desde las 20, se realizará el acto de apertura y la serenata a Santa Cecilia. La presentación contará con la participación del reconocido músico Fabián Meza y de otros artistas de la zona.

Para el domingo, al mediodía, está prevista la actuación de RP 2000 y músicos invitados. Antes se celebrará la Santa Misa, presidida por monseñor Nicolás Baisi, obispo de la diócesis de Iguazú.

La entrada será libre y gratuita. Además, habrá venta de asado para el almuerzo del domingo. Las reservas se pueden realizar a los teléfonos 3743 444389 y 3743 605515. También se ofrecerá un bono colaboración, cuyo sorteo incluirá la entrega de premios.