Mercado Libre habilitará un centro de operación logística en Garupá

La empresa multinacional instalará una operación logística y, según se anunció, convocará personal para tareas de depósito, supervisión y distribución.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:35hs.

Imagen referencial.

Mercado Libre llegará a Garupá con una operación logística que generará puestos de trabajo directos e indirectos en el área metropolitana. El desembarco se concretará mediante MELI LOG S.R.L. y contempla la incorporación de personal para distintas áreas, de acuerdo a lo informado oficialmente.

La empresa buscará auxiliares de almacén para tareas de recepción, clasificación, escaneo, embalaje y despacho de paquetes. También prevé puestos de supervisión, liderazgo de equipos, análisis y coordinación del transporte.

La distribución de última milla será otro de los sectores con demanda de trabajadores. Para cubrir los repartos locales, se convocará a choferes independientes y empresas de transporte tercerizadas.

La llegada se enmarca en un esquema de incentivos fiscales provinciales y municipales. En julio, Misiones eliminó los cobros anticipados y las retenciones en los controles fronterizos para grandes empresas y los reemplazó por un sistema mensual y digital.

En noviembre, Garupá aprobó la Ordenanza II N 6, que establece una reducción en la tasa de comercio para la firma. Según lo anunciado, la combinación de estas medidas permitirá agilizar la actividad logística y acompañar la creación de empleo.