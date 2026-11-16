La metalmecánica misionera busca ingresar en la cadena de proveedores de la actividad minera

El presidente de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos, Marcelo Sarasola, participará del FNS Forum 2026 en San Juan, donde mantendrá reuniones con empresas del sector y formará parte de una mesa sectorial y rondas de negocios para identificar nuevas oportunidades comerciales.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 11:14hs.

La industria metalmecánica de Misiones busca ampliar sus mercados y encontrar oportunidades de inserción en la cadena de proveedores de la actividad minera, uno de los sectores productivos que registra un importante crecimiento en el país. En ese marco, el presidente de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos (CAMIM), Marcelo Sarasola, viajará a San Juan para participar del FNS Forum 2026.

La agenda se desarrollará el 18 y 19 de noviembre. Durante la primera jornada, Sarasola visitará empresas mineras y mantendrá encuentros con representantes del sector, mientras que el jueves 19 participará de la Mesa Sectorial de Proveedores Mineros y de las Rondas de Negocios del encuentro.

El viaje forma parte de las acciones de vinculación institucional y comercial que impulsa la Cámara para acercar a las empresas metalmecánicas misioneras a nuevos mercados y detectar demandas que puedan ser cubiertas desde la provincia.

"Es parte de las acciones que buscan abrir nuevos mercados, donde sin duda nuestra industria metalmecánica puede aportar, tanto en forma directa como siendo proveedores de proveedores", explicó Sarasola.

El FNS Forum 2026 es organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. El encuentro reúne a empresas, inversores y referentes del ámbito público y privado con el objetivo de generar alianzas estratégicas y promover oportunidades comerciales.

Entre las actividades previstas se encuentran las Rondas de Negocios, que consisten en reuniones individuales coordinadas previamente entre empresas, inversores y proveedores.

Por otra parte, la Mesa Sectorial de Proveedores Mineros abordará los principales desafíos para el desarrollo de empresas vinculadas a la actividad. Entre los temas previstos figuran la preparación de los proveedores que ya operan en el sector, las oportunidades relacionadas con el cobre y el impacto del Polo de Desarrollo Logístico de la Zona Franca de Jáchal, además de las políticas nacionales y binacionales vinculadas con la instalación de proveedores.

Identificar oportunidades y adaptar la producción

Desde la CAMIM señalaron que el objetivo principal de la participación será conocer de primera mano las necesidades de las compañías mineras y evaluar de qué manera la industria metalmecánica misionera puede integrarse a esa cadena productiva.

"Relevar e identificar de primera mano potenciales demandas concretas del sector, para generar nuevas oportunidades de negocios y apertura de mercados para los socios de la Cámara, acordes a la capacidad productiva de nuestra industria metalmecánica", sostuvo Sarasola.

El dirigente aclaró que la expectativa no está puesta en concretar operaciones comerciales de manera inmediata, sino en obtener información sobre los requisitos técnicos, las capacidades productivas y las certificaciones que exigen las empresas dedicadas a la explotación minera.

"Queremos ver cómo podemos acoplarnos como sector metalmecánico, teniendo en cuenta lo que fabricamos hoy, el tamaño de nuestras empresas y las certificaciones que requieren las compañías de explotación minera", indicó.

En ese sentido, consideró que una primera etapa de inserción podría darse a través de la provisión de componentes, insumos o servicios a empresas que ya trabajan directamente con la minería.

"Con esa información vamos a poder adecuarnos para ser proveedores, tal vez no directos en una primera etapa, pero sí proveedores de proveedores, e ir ampliando la cadena", concluyó.

La iniciativa representa una oportunidad para que las industrias metalmecánicas de Misiones exploren nuevos espacios de comercialización y evalúen las condiciones necesarias para participar en proyectos vinculados con el desarrollo minero argentino.