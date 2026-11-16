El 32 hizo saltar nuevamente la banca en Misiones

Se repartieron más de 133 millones de pesos en la Primera Matutina de este lunes. Las últimas dos veces habían ocurrido el miércoles pasado.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 13:45hs.

La semana arrancó con una nuevo salto en la banca de Misiones. De acuerdo a lo que informó el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), en la quiniela Primera Matutina de este lunes, el 32 "hizo honor a su significado en el mundo de los sueños, el dinero", al repartir más de 133 millones de pesos en premios entre los afortunados aportadores. Se trata de la vez número 19 que salta la banca en Misiones en lo que va del año. Las últimas dos veces ocurrieron el mismo día, el pasado miércoles.

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