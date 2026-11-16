Trabajadores de seguridad del Samic de Oberá reclaman por el atraso en el pago de sus sueldos

Los empleados pertenecen a una empresa tercerizada y aseguran que, a hoy, lunes 16, todavía no habían cobrado. Lamentaron que algunos compañeros tienen dificultades para cubrir gastos básicos.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 12:40hs.

El servicio es brindado por una empresa tercerizada.

Trabajadores que prestan servicios como seguridad en el Hospital Samic de Oberá hicieron público el reclamo por la demora en el pago de sus sueldos. Según relataron, la empresa de Posadas para la cual trabajan les informó que podrían cobrar este martes o el miércoles, aunque señalaron que "no hay certezas" y que "los retrasos se repiten desde hace tiempo". "Hasta el día de hoy no cobramos. Nos vienen dando vueltas y pateando el pago. Hoy ya es 16 y ahora nos dijeron que posiblemente cobremos mañana o el miércoles. Así nos tienen semana tras semana", expresó uno de los trabajadores que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias. El empleado afirmó que el problema no es nuevo y describió el impacto de las demoras en las familias. "Hay compañeros que no tienen para comer porque tienen una familia que mantener y otros a los que están por echar del alquiler. La situación es complicada", sostuvo. Los trabajadores también manifestaron preocupación por el pago del aguinaldo. Según el testimonio, el año pasado lo cobraron recién en febrero. "Es una vergüenza; así no hay quien aguante", afirmó.

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