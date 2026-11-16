Afirmaron que en el municipio, la proporción salarial registrada es del 40 % y que esa estructura no se modifica desde el inicio de la gestión en 2019.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 13:10hs.

Delegados representantes de los trabajadores municipales de San Vicente llevaron adelante una medida de protesta en la rotonda de acceso sur de la ciudad el último jueves, en reclamo de la apertura de la negociación colectiva, un aumento salarial y el pago de sueldos en blanco.

La medida fue resuelta en asamblea de trabajadores aludiendo que la gestión actual "destina millones a la Fiesta Nacional de la Madera y afecta a la mayoría de la planta funcional a desempeñar tareas en el predio del evento sin que estas estén plasmadas en el presupuesto".

Según adviertIó ATE, esta situación viene siendo denunciada por el sindicato, pero no es considerada por el Honorble Concejo Deliberante, por la Defensoría del Pueblo, ni tampoco por el Ministerio de Trabajo.

El último acuerdo firmado entre ATE y el intendente Fabián Rodríguez fue en febrero de este año. En esa instancia se había pactado una nueva reunión para el mes de mayo. Pero ello no prosperó debido a que el sindicato manifestó que no acompañaría propuestas que incluyeran sumas en negro, dado que en el municipio la proporción salarial en blanco es del 40 % y esa estructura no se modifica desde el inicio de la gestión en 2019. Desde entonces, ATE sostiene medidas de protesta frente a la municipalidad y en el centro de la ciudad, recorre sectores para informar los motivos del reclamo, participa en sesiones del Concejo Deliberante y mantiene reuniones con concejales para corregir estas irregularidades.

"Actualmente se encuentra en comisión del Concejo el proyecto de Presupuesto 2027, en el cual el Ejecutivo de San Vicente ratifica la estructura de pagos en negro al destinar más de la mitad de la partida de personal al pago discrecional de adicionales. Se trata de la mayor partida dentro del presupuesto de $15.042.000.000", afirmaron desde el gremio.

Y añadieron que "la partida de personal para 2027 se fijó en $7.172.000.000, pero sin aumento para los básicos". Desde ATE se señala como grave irregularidad en el cálculo de la partida, "que toma como base una escala de básicos inferior a la que está vigente desde septiembre de este año por resolución del propio intendente. Esto constituye una deliberada intencionalidad de profundizar el pago de salario en negro".

El proyecto de presupuesto 2027 asigna $3.745.000.000 para gastos discrecionales —enmascarados en las partidas de Adicional No Remunerativo (A.N.R.) y Reserva sumando el 54,7% de la partida de personal—, mientras que a los salarios básicos se destinan $1.264.000.000 que representa el 8.4% del presupuesto anual.

Según el secretario general Atiano Masoneves “este es el principal motivo del rechazo de Fabián al sindicato, si fuese por él pagaría todo en negro y si pudiera con vales de su supermercado, odia a los que reclamamos derechos para los trabajadores.”

Estos datos corresponden a 390 agentes del Departamento Ejecutivo Municipal (incluyendo funcionarios), sin contar a los 19 trabajadores del Concejo Deliberante y los tres de la Defensoría del Pueblo, organismos donde se replica la misma estructura con más de la mitad de los haberes abonados en negro.

Además, remarcaron que la lógica distributiva no es exclusiva de San Vicente, "sino que se repite y profundiza en los municipios de El Soberbio, Dos de Mayo, Salto Encantado y Aristóbulo del Valle, localidades en las que la Seccional 50 de ATE cuenta con representación gremial".

Desde ATE se presentaron notas pidiendo la apertura de la negociación colectiva en Dos de Mayo y Salto Encantado, donde además se están coordinando asambleas de trabajadores a fin de definir jornadas de protestas, asambleas y cartelería con la principal demanda que es aumento salarial.