Antonia Fonseca se encadenó frente al edificio municipal para reclamar el pase a planta permanente.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 13:36hs.

Antonia Fonseca es prestadora de servicios del municipio de Eldorado y reclama ser pasada a planta permanente. Al no haber encontrado una solución hasta el momento, Antonia tomó la drástica decisión de encadenarse frente al edificio municipal, como una manera de visbilizar su reclamo.

De acuerdo a su versión ella trabaja desde hace diez años en el municipio; primero como integrante de una cooperativa que prestaba servicios, y posteriormente ya directamente contratada por el municipio en el área de bromatología.

El debate se intensificó en las redes sociales al estar tratándose en el Concejo Deliberante el posible pase a planta permanente de 21 empleados que actualmente revisten en planta temporaria.

Antonia manifiesta cobrar un sueldo de aproximadamente $350.000. Según se informó, los prestadores de servicios no revisten en la planta de trabajadores del municipio, y por ello deben hacerse cargo del monotributo, obra social, sin contar con beneficios. Por tal motivo los contratados como prestadores de servicios ni siquiera pueden estar afiliados al gremio que representan los trabajadores municipales.

Durante la mañana de este lunes, trascendió que representantes del Ejecutivo municipal se acercaron a hablar con la trabajadora pero hasta el momento no trascendió alguna posible solución.