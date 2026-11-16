La resolución alcanza a todos los efectivos que permanecían imputados en el expediente, aunque con distintas situaciones procesales.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 14:03hs.

La jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, dictó este lunes el procesamiento de 15 efectivos y exintegrantes de la Policía de Misiones en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008 en la localidad de Dos de Mayo.

La resolución alcanza a todos los policías que permanecían imputados en el expediente, aunque con distintas situaciones procesales. Algunos deberán continuar bajo arresto domiciliario, mientras que otros podrán transitar el proceso en libertad, pero sujetos a restricciones judiciales. Las medidas más severas recaen sobre quienes son señalados como parte de la denominada mano ejecutora de los hechos.

Entre los procesados se encuentra Ewaldo Katz, quien se desempeñaba como comisario de Dos de Mayo cuando Golemba fue visto por última vez. Su participación es uno de los puntos centrales de la investigación, debido a testimonios que lo ubican interviniendo en los episodios ocurridos dentro de la dependencia policial y en el posterior traslado del joven en una camioneta.

La lista de procesados también incluye a Edgardo Arce, Liliana Saft, Carmelo Cerdán Cruz, José Pereyra Da Silva, Alejandro González Samudio, Wiliams Lunge, Maximiliano Gutiérrez, Ramón Cardozo, Mario Villar, Diego Amarilla, Alfredo Ortiz, Cristián Silva, Baldemar Parra y Ofelia Ziller.

Por otra parte, la magistrada resolvió dictar la falta de mérito para Juan Ramón Ferreyra, mientras que Eduardo Pellizzer recibió el único sobreseimiento total entre los imputados.

La hipótesis de la desaparición

La investigación busca determinar la presunta utilización de la estructura de la Comisaría de Dos de Mayo para detener ilegalmente a Golemba, mantenerlo bajo custodia estatal, ejercer violencia física sobre él y posteriormente hacerlo desaparecer.

Además, el expediente contempla las presuntas maniobras posteriores destinadas a encubrir lo ocurrido y desviar el curso de la investigación.

Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había salido de su vivienda, ubicada en Picada Indumar, con destino a Oberá, donde tenía previsto asistir a una consulta con una nutricionista. Nunca regresó a su hogar y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Durante años, el expediente permaneció en el ámbito de la Justicia provincial. Sin embargo, en junio de 2021, a partir de un planteo presentado por la querella que representa a la familia, la investigación pasó al fuero federal.

Desde entonces, la causa comenzó a tramitarse bajo la figura de desaparición forzada de persona, lo que permitió profundizar la investigación sobre la posible responsabilidad de integrantes de las fuerzas de seguridad en la desaparición del joven.

A más de 18 años de los hechos, el procesamiento de 15 policías representa un avance judicial en una causa que continúa buscando esclarecer qué ocurrió con Mario Fabián Golemba y determinar las responsabilidades correspondientes.

