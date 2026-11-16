Se trata del festival más antiguo de la provincia vecina. Se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, con entrada gratuita y cerca de 30 artistas.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 14:45hs.

A cada músico y a cada vecino que, generación tras generación, se convirtió en guardián fiel del chamamé, estuvo dedicado el lanzamiento oficial de la 60° Fiesta Nacional del Folclore Correntino. Con el lema “Custodios del primer Sapucay”, la ciudad presentó en la capital provincial la edición que se vivirá el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, en Plaza Colón, con entrada libre y gratuita.

“Fuimos los primeros, tuvimos el coraje y la visión de gestar el primer festival de este tipo en toda la provincia de Corrientes, sembrando el antecedente de lo que hoy es patrimonio vivo de la humanidad”, se destacó en la apertura del acto.

“Porque aquí nació ese primer grito del alma correntina y aquí seguimos 60 años después, custodiándolo con el mismo fervor del primer día, con la emoción de estar escribiendo una página dorada para la cultura de Santo Tomé, Corrientes y todo el país”, añadieron.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), la Secretaría de Turismo de la Nación reconoció oficialmente al encuentro como Fiesta Nacional del Folclore Correntino. Desde la organización remarcaron que esta edición será un reconocimiento no solamente a los fundadores, sino a todo el pueblo, a todos los vecinos, a cada bailarín, a cada músico, a cada santotomeño que se convirtió en un guardián fiel del más grande acervo cultural que es el chamamé.

La mesa estuvo encabezada por el intendente municipal José Augusto Suaid; el secretario de Gestión y Planificación del Ministerio de Turismo, Héctor Dávila; y el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas de la Provincia, Augusto Costaguta.

También participaron el director de Cultura de Santo Tomé, Joaquín Insausti; el director de Turismo de Santo Tomé, Miguel Ayala; y la subsecretaria de Gestión Sanitaria de la Provincia, Silvina Vega, junto a autoridades municipales, provinciales y nacionales, músicos, instituciones intermedias, artistas, medios de prensa y público en general.

“Nuestra historia nos atraviesa y nos une”

El primero en tomar la palabra fue Joaquín Insausti, director de Cultura. “Hoy este es un encuentro muy emotivo que lo estamos haciendo en la capital correntina, presentando nuestra Fiesta Nacional del Folclore Correntino, sede permanente en Santo Tomé”, expresó.

“Una historia que arranca en el año 64 con hacedores santotomeños, con fuerza y con una convicción de poder hacer un encuentro social entre el público, en combinación con los artistas. Esta música, esta tradición, esta raíz que nos une. Yo creo que esa misma primera comisión nunca se habría imaginado de lo que hoy esta historia nos acompaña”.

“Son 60 años, sin duda nuestra historia nos atraviesa y nos une. Hoy como director de Cultura tengo el honor y la posibilidad de poder llevar adelante esta organización, esta festividad tan grande que entre todos la hacemos, desde los santotomeños hasta todas partes de la provincia y del país”.

Insausti destacó además que el festival “fue la casa de muchos artistas nacionales del folclore”, y recordó a algunos de los presentes, con historia en ese escenario: Boni Vera, Hugo Escófano, Julio Cáceres, los jóvenes de Angirú, Luis Moulin y Belén Belcastro, entre otros.

El funcionario hizo un repaso histórico que emocionó al auditorio: en 1965, durante la gestión del intendente Divito Suaid, se inició la obra del Anfiteatro Genaro Berón de Astrada; y en 1969, don Pibe Cortés, presidente de la Comisión del Folclore Correntino, aportó con su propio dinero el techo del anfiteatro para convertirlo en el escenario principal de los artistas. “Yo creo que ellos nunca se hubiesen imaginado tampoco que hoy, después de 60 años, quien lleva adelante la gestión municipal y la decisión política de realizar este festival y conservar la cultura y la tradición de Santo Tomé es José Augusto Suaid, nuestro actual intendente, nieto de estas dos grandes personas”, dijo, y pidió un fuerte aplauso para el jefe comunal. “Los esperamos el 5 y el 6 de diciembre para participar de la 60° edición”, cerró.

“Hoy tenemos la dicha de tener una fiesta nacional”

José Augusto Suaid agradeció la presencia de artistas, autoridades y comunicadores, y asumió la responsabilidad de encabezar la edición número 60 de “la fiesta más antigua de la provincia”.

“Hoy tenemos la dicha de ser una fiesta nacional gracias a todas las gestiones que se han hecho ante el Ministerio de Turismo de la Nación, donde hoy nos va a abrir otras posibilidades y donde tenemos la enorme responsabilidad de ser los custodios de lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestra identidad, con lo que somos, que tiene que ver con el folclore, con nuestro chamamé”, afirmó.

“Así que los invito a todos a que nos acompañen el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, en nuestra Plaza Colón, a vivir una fiesta inolvidable junto a nuestros artistas, junto a nuestros bailarines, junto a nuestros emprendedores y también junto a nuestra gente”.

El intendente agradeció al Gobierno Provincial y al Ministerio de Turismo por el acompañamiento permanente, y especialmente a Insausti y Ayala, “que son los que han viajado hasta Buenos Aires a golpear puertas para que la Fiesta del Folclore sea reconocida a nivel nacional”.

“Eso, como dijo Joaquín, no es una casualidad, es una consecuencia de un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que hoy está dando sus frutos”, sostuvo.

El acompañamiento provincial

Héctor Dávila, en representación del Gobierno Provincial, transmitió el saludo del gobernador, que no pudo estar presente, y las felicitaciones por la incorporación a la agenda nacional de eventos.

“Fue muy destacada en la FIT la cantidad de festivales nacionales que tiene nuestra provincia. Eso conlleva el gran trabajo que viene haciendo su equipo y la promoción que viene haciendo, las presentaciones y el seguimiento que tuvo en Buenos Aires para poder obtener este galardón y hoy ser Fiesta Nacional”, señaló.

“Desde el Gobierno Provincial, desde el Ministerio de Turismo, por supuesto vamos a estar acompañando este tipo de festivales. Marca muchísimo nuestra tradición, el dinero que derrama en la sociedad, tanto desde la parte de los músicos, la gente que acompaña a los músicos, los técnicos, las productoras, todo el desarrollo económico que genera en una comunidad y la tradición que se va transmitiendo de músico a músico y de familia a familia”.

Dávila recordó que hay ciudades de Brasil, en Río Grande do Sul, que tienen calles con nombres de próceres del chamamé y que adoptaron al chamamé como música tradicional. “Conociendo que vienen en forma masiva para la Fiesta Nacional del Chamamé, vamos a estar ocupando todas las redes del Ministerio para convocar a estas personas y a estas agrupaciones que comúnmente visitan nuestra provincia para que estén visitando esta 60° edición”, anticipó.

Sobre el cierre, el funcionario provincial destacó un punto central: “Simplemente quería agregar y felicitar al equipo, que este evento es gratuito, el esfuerzo económico de todo el equipo municipal de llevar adelante un evento nacional con entrada gratuita”.

La grilla

Luego de la proyección de un video que mostró lo que se siente vivir la fiesta en Santo Tomé, se presentó la grilla oficial para el 5 y 6 de diciembre. “El despliegue y el nivel artístico que están previstos hablan a las claras de la convocatoria que vamos a tener”, se señaló desde la organización, y se agregó que contar hoy prácticamente 30 artistas en escena de alto nivel es ya un gran éxito.

El sábado 5 de diciembre, a partir de las 21 horas, estarán: Santiago Cañete, Las Hermanas Vera, Christian Herrera, Amandaye, Atardeciendo Amaneceres, Nostalgias Mburucuyanas, Luis Moulin y Belén Castro, Las Voces de Mbororé, Dos Guainas Pal Litoral, Samuel Florez, Tradición Guaraní, Toco Almada (Homenaje a Mario Bofil), Escuela Municipal de Música “Delfi Meza”, y la Delegación de Ex Ganadores del Festival del Folclore Correntino.

En tanto, el domingo 6 de diciembre, la grilla será: Piko Frank, Imaguaré, Jorge Rojas, Los Bofil, Cuarteto Bs As, Angirú, Juan Manuel Bilat, Tupá Noy, Sangre Paiubrera, Los Matúa Mercedeños, Pablo Pando, Lo Que Canta El Litoral, Quinteto Monje-Alegre, Nicolás Mendoza, y Camba Molina.

Entre los artistas presentes en el lanzamiento estuvieron Los de Imaguaré —Julio Cáceres y Nicolás Cáceres—; Boni Vera, de Las Hermanas Vera; Hugo Escófano, de Amandayé; Luis Moulin y Belén Belcastro; Grupo Angirú; Martín Espinoza, entre otros. También estuvieron presentes la Pareja Oficial del Festival 2025: Pamela Torres y Bautista Correa, como también la Pareja Juvenil: Pablo Pando y Renata Soto.

En la cuenta regresiva, Santo Tomé ya late al compás del acordeón y la guitarra. La cita es el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el escenario del Anfiteatro Genaro Berón de Astrada para celebrar juntos las 60 ediciones, abrazar la historia festivalera tradicionalista, y festejar con nostalgia, al son de un sapucay, esta primera edición como fiesta nacional.