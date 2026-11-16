Las dos sociedades locales eran propiedad del holding chileno CMPC. La operación representa un cambio de manos de uno de los principales activos en el nordeste argentino

lunes 16 de noviembre de 2026 | 16:16hs.

El grupo empresario Faro Verde acordó la adquisición de Forestal Bosques del Plata y Forestal Timbauva, las dos sociedades que pertenecían al holding chileno CMPC y que concentran unas 94.000 hectáreas en Misiones y Corrientes. La operación representa un cambio de manos de uno de los principales activos forestales del nordeste argentino y amplía la presencia del comprador en el negocio maderero.

El acuerdo fue anunciado este lunes mediante un comunicado de Faro Verde. La transacción comprende tierras, producción de madera, infraestructura para la obtención de semillas y plantines, además de una red comercial que abastece a más de 50 industrias de la región.

Del total de la superficie involucrada, aproximadamente 65.000 hectáreas tienen aptitud forestal y cuentan principalmente con plantaciones de pino. Los activos pasarán a integrar el holding liderado por el empresario José María Larocca, con sede en Tandil y presencia en distintos sectores productivos y de servicios.

Desde la compañía destacaron que la incorporación constituye un avance en su estrategia de expansión agroforestal. Leandro Venancio, gerente general de Faro Verde, sostuvo que el acuerdo representa un paso importante en el desarrollo de sus negocios de largo plazo.

Además, manifestó la intención de mejorar la eficiencia de las operaciones y agregar valor a la actividad, trabajando con los equipos actuales, contratistas, clientes y comunidades de la región. También aseguró que el grupo asumirá el compromiso de conservar las áreas de protección ambiental existentes.

Venta de activos

La operación marca el cierre de la presencia forestal directa de CMPC en Argentina. La compañía chilena decidió desprenderse de estas sociedades debido a que sus plantaciones locales no estaban integradas con otras operaciones industriales del grupo.

La estrategia apunta a concentrar inversiones y capacidades en aquellos negocios donde puede aprovechar una mayor vinculación entre la producción forestal y sus instalaciones industriales.

La decisión se enmarca en un proceso de reorganización de su patrimonio que también tuvo movimientos recientes en Chile. El 22 de octubre, CMPC anunció un acuerdo para vender unas 60.000 hectáreas forestales en la región del Maule a J.P. Morgan Natural Capital por 365,5 millones de dólares.

Pese a la salida del negocio forestal argentino, el grupo mantendrá operaciones en el país a través de Softys, su filial dedicada a productos de consumo masivo.

Más de 30 años de desarrollo en el nordeste

Los activos adquiridos por Faro Verde reúnen una estructura productiva que Bosques del Plata comenzó a desarrollar en Argentina en 1993. La empresa registra una producción superior al millón de toneladas anuales de rollizos industriales y cuenta con una estructura de 32 empleados directos, más de 400 trabajadores indirectos y 28 empresas de servicios forestales.

Su actividad abastece a industrias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con madera destinada a distintos procesos, como laminado, aserrado y producción de pasta celulósica.

La incorporación también permite sumar una estructura de mejoramiento genético y producción de material vegetal, un componente estratégico para la renovación y expansión de las plantaciones.

El vivero de Posadas, entre los activos incorporados

Uno de los puntos relevantes de la operación para Misiones es la incorporación de El Pindó, el vivero ubicado en Posadas, dedicado a la producción de semillas y plantines. El establecimiento cuenta con 31 naves que ocupan una superficie cubierta de 3,7 hectáreas y tiene capacidad para producir unos cuatro millones de plantas por año. De ese total, dos millones se obtienen a partir de semillas y otros dos millones mediante propagación vegetativa.

A esto se suma el programa de mejoramiento genético de Bosques del Plata, iniciado en 1995, que busca mejorar el crecimiento, la rectitud de los troncos y las características de la madera.

La operación también comprende instalaciones en Timbauva, en Gobernador Virasoro, Corrientes, donde funciona una planta de procesamiento de semillas que realiza controles de pureza y germinación.

Con esta adquisición, el grupo suma una importante plataforma de producción de pino en el nordeste argentino y fortalece una actividad en la que ya tenía presencia en Uruguay, principalmente mediante plantaciones de eucalipto destinadas a la industria de la celulosa.

Sin embargo, sus negocios exceden el sector forestal. Faro Verde participa en agricultura, ganadería, comercialización de granos, servicios agropecuarios, hotelería y desarrollos inmobiliarios.

En el sector agrícola trabaja con cultivos como trigo, cebada, canola, soja, maíz y girasol, mientras que en ganadería desarrolla sistemas de cría, recría y terminación. También cuenta con la marca de carne Faro Verde Premium Beef.

Entre sus incorporaciones empresariales se encuentra Ceres Tolvas, compañía vinculada con el acopio y comercialización de granos, provisión de insumos, maquinaria agrícola y servicios tecnológicos para productores.





