Los denunciantes mencionaron daños en tabaco, tomate, poroto y otras producciones anuales que forman parte de la economía de las chacras.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 15:49hs.

En los últimos días crece la preocupación entre productores tabacaleros de distintas colonias de Pozo Azul, quienes denuncian importantes daños en sus plantaciones atribuidos a productos químicos utilizados para fumigar campos ganaderos mediante drones. La situación afecta principalmente a pequeños colonos de Picada Unión y Picada 10, donde aseguran que miles de plantas de tabaco presentan síntomas de deterioro, con pérdidas que comprometen el trabajo y la inversión realizada durante la zafra.

De acuerdo con los testimonios, presentados a El Territorio, los daños comenzaron a observarse después de aplicaciones de herbicidas en establecimientos ganaderos cercanos. Los productores sostienen que las características del terreno, con importantes desniveles, sumadas a la altura de vuelo de los drones y la acción del viento, podrían favorecer el desplazamiento de los productos hacia chacras vecinas.

Norberto Aguiar, uno de los productores que dio a conocer la problemática, cuestionó las consecuencias que estas prácticas estarían provocando en las chacras vecinas. “Los dueños de los campos cercanos pasan veneno con el dron e intoxican todo el tabaco de los vecinos. En Picada Unión, acá en Picada 10, todos son vecinos, todos cercanos los que sufrieron enormes daños en las plantaciones”, expresó.

En ese sentido, manifestó su indignación por las pérdidas que deben afrontar familias que dependen de la producción tabacalera. “Eso es una maldad lo que están haciendo con el colono tabacalero. Cuando zafan de la piedra, del temporal, todavía los criadores de vacas pasan veneno y no tienen piedad del pobre colono más chico”, lamentó profundamente.

Según Aguiar, existen plantaciones afectadas tanto en propiedades lindantes con los campos fumigados como en chacras ubicadas a mayor distancia. Incluso mencionó un caso donde los daños se habrían registrado a unos 1.500 o 2.000 metros del lugar de aplicación.

“Hay muchos colonos acá que están perjudicados con el tema de los drones. Uno tiene 40 mil plantas, otro 30 mil, otro 50 mil. Entre los campos de los grandes criadores de vacas están perjudicando al colono más chico, al tabacalero”, señaló. Aclaró que esas cifras corresponden a plantaciones de productores afectados y no necesariamente a la cantidad total de plantas perdidas.

La problemática tampoco se limitaría al tabaco, ya que los denunciantes mencionaron daños en cultivos de tomate, poroto y otras producciones anuales que forman parte de la economía de las chacras.

Pérdidas de 18 mil plantas de tabaco

Uno de los testimonios más preocupantes corresponde a un colono cuya chacra se encuentra frente a un establecimiento ganadero. Según relató, alrededor de 18 mil plantas de tabaco resultaron perjudicadas, con daños que afectaron su desarrollo y lo obligaron a modificar las tareas previstas para el cultivo.

“Dieciocho mil plantas, más o menos, arruinó. Yo no tenía despuntado todavía, pero tuve que despuntar porque ya no iba a crecer más e iba a quedar peor. Ahí agarré y despunté todo. Pero son 18 mil plantas, no es perder cuatro o cinco”, expresó con preocupación e impotencia.

En las plantaciones señaladas por los productores se observan alteraciones principalmente en las hojas más jóvenes, ubicadas en la parte superior de las plantas. Estas presentan marchitamiento, deformaciones y enrollamiento, síntomas que los afectados relacionan con la posible exposición a herbicidas.

Si bien estas manifestaciones son compatibles con distintos tipos de daño en los cultivos, será necesaria una evaluación técnica para determinar su origen y establecer si existe una relación directa con las fumigaciones denunciadas.

En ese sentido, uno de los productores, anticipándose a las consecuencias que podría acarrear estas prácticas agrícolas, realizó la grabación del momento en que un dron sobrevolaba el campo, filmó las condiciones del tabaco en ese momento y luego realizó una filmación en el mismo día donde mostró el daño en plantas de tomate, que con el pasar de las horas se comenzó a notar también en el tabaco.

La situación motivó una denuncia presentada por uno de los efectados, tras la cual personal del área ambiental y del Ministerio de Ecología de Misiones se trasladó días atrás hasta las chacras afectadas para observar el estado de las plantaciones. “Uno de los productores denunció y ahí vinieron los de Ambiente y Ecología. Vinieron a mirar el tabaco” señaló Norberto.

Otro de los damnificados señaló que los agentes recorrieron su propiedad, aunque hasta el momento de brindar su testimonio no había recibido información sobre las conclusiones de la inspección ni una posible solución a las pérdidas denunciadas.

La principal preocupación de los colonos pasa por la continuidad de estas aplicaciones y la posibilidad de que se repitan los daños en futuras campañas agrícolas. También reclaman que se evalúen las condiciones en las que se utilizan drones para pulverizar productos químicos en terrenos cercanos a chacras con cultivos sensibles. “Esperamos que podamos hacer algo entre todos para que esa gente deje de perjudicar al colono productor”, manifestó Aguiar.

Mientras aguardan respuestas de los organismos competentes, los productores solicitan medidas que permitan prevenir nuevos episodios y esclarecer las responsabilidades por los daños denunciados. La intervención técnica será fundamental para determinar qué ocurrió y establecer las acciones correspondientes, en un contexto donde la convivencia entre la actividad ganadera y las pequeñas explotaciones agrícolas se ha convertido en motivo de creciente preocupación.