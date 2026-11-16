Quedaron detenidos dos hombres cuando ingresaban mercadería desde Paraguay hacia territorio argentino. En la embarcación había además una cartuchera que contenía ocho cartuchos calibre 38.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 16:09hs.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron 112 cubiertas de distintos rodados y detuvieron a dos hombres durante un procedimiento realizado en la

localidad misionera de Puerto Iguazú.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1920,8 del río Paraná, en el paraje Cantera, cuando personal de PNA, realizaba tareas de vigilancia en la zona, y detectó una embarcación a motor con un tripulante a bordo que navegaba desde

la costa paraguaya hacia la argentina, transportando neumáticos.

Ante esta situación, se solicitó apoyo fluvial y se desplegaron dos lanchas de

frontera, cuyos efectivos lograron interceptar la embarcación y aprehender al timonel y a otro hombre que se encontraba en la costa argentina, donde colaboraba con la descarga de la mercadería.

Durante el traslado hacia el puerto local, debido al oleaje y al peso de la carga, la

embarcación sufrió el ingreso de agua y quedó fuera de servicio. No obstante, el

personal logró recuperar parte de los elementos transportados.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 112 cubiertas de distintos rodados y una cartuchera que contenía ocho cartuchos calibre 38. El valor de la mercadería incautada supera los 10 millones de pesos.

Por el hecho, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Aníbal Martínez, quien dispuso el secuestro de la mercadería y de los demás elementos, y que los dos involucrados permanezcan detenidos e incomunicados, a disposición de la Justicia.