Aunque aún no se dieron a conocer cuáles son las causas que desencadenaron esta situación, instan a mantener los recaudos necesarios.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 16:00hs.

Vecinos de la zona de la Bahía El Brete, de Posadas, registraron alarmados la aparición de peces muertos y algas en la zona de playa.

Aunque aún no se supo cuáles son las causas que desencadenaron esta situación, instan a mantener los recaudos necesarios y evitar contacto con el agua.

En enero de este año, la Municipalidad de Posadas, a través de la Dirección de Balnearios, la Dirección General de Control Alimentario y Fiscalización Urbana y la Dirección de Planificación y Control, había realizado un monitoreo ambiental que determinó que el material vegetal suspendido en la superficie de las aguas del arroyo Itá corresponde a algas filamentosas del género Spirogyra.

En esa oportunidad, se había indicado que las principales causas de este fenómeno “se deben a las altas temperaturas, disminución de la circulación del agua, aumento de la transparencia y disponibilidad de nutrientes”.

Por el momento, no se confirmó que el caso sea el mismo; sin embargo, se recomienda mantener especial cuidado al pasear por la zona de playa.