Preocupación por la aparición de peces muertos y algas en El Brete
Vecinos de la zona de la Bahía El Brete, de Posadas, registraron alarmados la aparición de peces muertos y algas en la zona de playa.
Aunque aún no se supo cuáles son las causas que desencadenaron esta situación, instan a mantener los recaudos necesarios y evitar contacto con el agua.
En enero de este año, la Municipalidad de Posadas, a través de la Dirección de Balnearios, la Dirección General de Control Alimentario y Fiscalización Urbana y la Dirección de Planificación y Control, había realizado un monitoreo ambiental que determinó que el material vegetal suspendido en la superficie de las aguas del arroyo Itá corresponde a algas filamentosas del género Spirogyra.
En esa oportunidad, se había indicado que las principales causas de este fenómeno “se deben a las altas temperaturas, disminución de la circulación del agua, aumento de la transparencia y disponibilidad de nutrientes”.
Por el momento, no se confirmó que el caso sea el mismo; sin embargo, se recomienda mantener especial cuidado al pasear por la zona de playa.