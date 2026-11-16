Presentarán en Misiones la obra “Virgen de Habiyú”

La recepción del cuadro será este martes a las 10 en el Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 15:44hs.

La obra “Virgen de Habiyú” será recibida oficialmente este martes, a las 10, en el Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas, durante una ceremonia organizada por la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones. El acto contará con la participación de representantes del Museo Histórico Provincial “Enrique Udaondo” y autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una actividad que busca formalizar la recepción de la pieza. La ceremonia tendrá además la presencia del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y del obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez. La invitación oficial fue cursada por la Secretaría de Estado de Cultura provincial, que convocó a la comunidad a participar de este acontecimiento cultural en las instalaciones del Museo Regional Aníbal Cambas. La actividad reunirá a representantes de instituciones culturales y autoridades de ambas provincias, en torno a la recepción de la obra denominada “Virgen de Habiyú”.







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