Habrá un show para toda la familia y precios accesibles para acceder al espectáculo. Además, se podrá disfrutar del agua de la pileta y recorrer el predio que se encuentra rodeado de una amplia naturaleza.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 15:34hs.

Con un evento, este próximo domingo se abrirá la temporada veraniega 2026/27 en el Complejo municipal Saltos del Tabay. El espacio se prepara para recibir gran cantidad de públicode distintos puntos de la provincia, el país y el extranjero. Actualmente, se realizan trabajos en el sitio turístico local para poner en condiciones el lugar.

Habrá un show para toda la familia y precios accesibles para acceder al espectáculo. Además, se podrá disfrutar del agua de la pileta y recorrer el predio que se encuentra rodeado de una amplia naturaleza.

El domingo por la tarde, el inicio de la temporada estará a cargo de dos bandas musicales, el Grupo Momentos y Luciano y su grupo. Ambos ofrecerán un amplio repertorio artístico. Además, quienes deseen llegar al Tabay por la mañana, podrán quedar para ser parte del evento en horario vespertino.

Con respecto a la entrada al predio turístico local, todavía no hubo modificaciones si se tiene en cuenta la última actualización que se realizó para la temporada anterior. De esta manera, los residentes de Jardín América abonarán $4000, misioneros $6000 y argentinos $8000.

Con esta actividad se reactiva el movimiento turístico en el Complejo Municipal Saltos del Tabay y se prevé la presencia de turistas de diversos lugares de la tierra colorada como de Argentina para disfrutar del predio en estas vacaciones de verano.