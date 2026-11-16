Las familias aseguran que la medida alcanzó a todo el curso de Economía por los incidentes durante los festejos de los resultados de la Estudiantina. Cuestionan la falta de explicaciones sobre las sanciones individuales, la reincorporación parcial de algunos estudiantes y la prohibición de ingresar a la misa

lunes 16 de noviembre de 2026 | 15:02hs.

Padres de estudiantes de quinto año de Economía del Instituto Roque González de Posadas manifestaron su preocupación por la suspensión de clases presenciales que afecta al curso desde hace aproximadamente dos semanas. Según relataron, la medida se tomó luego de los incidentes registrados durante los festejos por los resultados de la Estudiantina. La angustia de los padres se acrecenta de cara al cierre del año escolar.

De acuerdo con los testimonios de las familias, la institución comunicó inicialmente que los estudiantes debían cumplir dos días de suspensión, correspondientes al 5 y 6 de noviembre. Sin embargo, posteriormente recibieron nuevas notificaciones que extendieron la medida durante la semana siguiente. Desde entonces, los adolescentes continúan con actividades escolares a través de la plataforma Classroom, sin asistir al establecimiento.

El episodio que motivó la sanción ocurrió después de conocerse los resultados de la Estudiantina. Según reconocieron los propios padres, durante los festejos hubo gritos, uso de aerosoles, una bengala de humo, lo que generó un importante desorden dentro del establecimiento.

Una de las familias explicó que los estudiantes no niegan lo sucedido, pero consideran injusto que la responsabilidad se haya extendido a todo el curso. En ese sentido, señalaron que de la misma situación participaron otros quintos años y cursos, aunque la medida de suspensión de la presencialidad recayó únicamente sobre quienes cursan la orientación en Economía.

"Se cansaron de los chicos y los sancionaron a todos juntos", resumió una madre a El Territorio, quien consideró que la decisión fue desproporcionada en relación con lo ocurrido.

La preocupación de las familias también está vinculada con la falta de información sobre la continuidad de las sanciones. Según indicaron, la institución comenzó a habilitar el regreso presencial de algunos estudiantes, pero sin comunicar con claridad los criterios utilizados para determinar quiénes podían volver y quiénes debían continuar en sus casas.

Reclamos por la falta de respuestas

Otro de los puntos que generó malestar fue la ausencia de instancias de diálogo entre las autoridades y las familias. Los padres aseguraron que no hubo una reunión general para explicar los alcances de la medida ni para escuchar sus planteos, y que las respuestas a las consultas individuales fueron insuficientes.

Incluso señalaron que los propios estudiantes enviaron un correo electrónico a las autoridades para pedir disculpas por su comportamiento, pero no recibieron contestación.

"Pasan los días y los chicos están en la casa. Igualmente tienen tareas virtuales, pero no es lo mismo", manifestó una madre, al describir cómo atraviesan estas semanas los alumnos que todavía no pudieron regresar a las aulas.

Las familias también indicaron que algunos padres solicitaron reuniones con la institución, aunque, según les informaron, había pocos turnos disponibles. Ante esa situación, un grupo decidió presentarse para solicitar explicaciones sobre la continuidad de las sanciones y las condiciones para el regreso de los estudiantes.

La polémica por la misa y el cierre del año

El conflicto sumó otro episodio durante la misa celebrada el sábado en el establecimiento, en el marco de las actividades por el aniversario de San Roque. Según relataron los padres, algunos estudiantes de quinto año Economía se acercaron para participar de la celebración religiosa, pero no se les permitió ingresar.

La situación profundizó el malestar de las familias, que consideraron que la exclusión excedió el ámbito de la sanción escolar. Uno de los padres señaló que las misas del colegio suelen estar abiertas al público y cuestionó que se impidiera el acceso a adolescentes que forman parte de la comunidad educativa desde hace varios años.

A la preocupación por la continuidad pedagógica se suma el momento del calendario escolar. Los estudiantes transitan su último año del secundario, tienen evaluaciones pendientes y se encuentran próximos a las actividades de cierre y la fiesta de colación.

«Mi hijo lleva cinco años en el Roque y nunca tuvo un llamado de atención», contó uno de los padres, quien aclaró que no desconoce que las conductas inapropiadas deben tener consecuencias. Sin embargo, consideró que las medidas deberían contemplar la participación y responsabilidad de cada estudiante.

«Si mi hijo se equivocó, tiene que hacerse cargo. Pero me parece que podrían haber aplicado una medida que lo haga reflexionar, no que termine pagando todo el curso», planteó.

En ese contexto, las familias esperan que las autoridades del establecimiento brinden precisiones sobre la situación de los alumnos que todavía no pudieron regresar a la presencialidad, los criterios utilizados para determinar las reincorporaciones y las condiciones para completar las últimas semanas del ciclo lectivo.