Cuatro deportistas de Santo Tomé brillaron en una exigente competencia disputada en la ciudad ubicada en Río Grande del Sur, Brasil. La delegación local dejó en lo más alto el deporte de la ciudad.

martes 17 de noviembre de 2026 | 14:49hs.

Cruzaron el río para correr y volvieron con podios. Este domingo 15 de noviembre, cuatro atletas santotomeños participaron de una exigente competencia atlética en San Borja, Brasil, y lograron importantes ubicaciones tanto en la clasificación general como en sus respectivas categorías.

Fue una jornada de esfuerzo, estrategia y resistencia, en un evento que reunió a corredores de la región fronteriza, y donde la delegación de Santo Tomé se destacó entre los mejores.

El desempeño más destacado llegó de la mano de Viki Fernández, quien se consagró en el 1º puesto de la categoría general. Un triunfo que la ubica en lo más alto de la competencia y que corona una preparación sostenida, con constancia y dedicación.

Marisol Silva también tuvo una gran jornada al subirse al podio, obteniendo el 3º puesto de la general. Su actuación confirma el gran momento del atletismo femenino santotomeño, que volvió de Brasil con dos representantes entre las tres mejores de la prueba.

Por su parte, los varones también cosecharon excelentes resultados. Ramón Ifrán se quedó con el 1º puesto en su categoría, demostrando solidez y experiencia en un circuito exigente y con rivales de gran nivel.

En tanto, Sebastián Mazo redondeó una gran actuación al finalizar en el 4º lugar de su categoría, quedando a un paso del podio y sumando una valiosa experiencia internacional.

Más allá de los resultados, los cuatro deportistas dejaron en lo más alto el nombre de Santo Tomé, representando a la ciudad con compromiso y espíritu deportivo en tierras brasileñas.