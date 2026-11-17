Tras el impacto, Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron las primeras asistencias al conductor de la motocicleta, quien posteriormente fue trasladado al hospital local con lesiones leves.

martes 17 de noviembre de 2026 | 13:49hs.

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Güemes vuelve a poner en evidencia la preocupación por las condiciones de seguridad vial en San Pedro. Hace poco más de una semana se había registrado una colisión entre una motocicleta y un automóvil en la misma zona.

En esta oportunidad, una cámara de seguridad de la zona registró parte de la secuencia del siniestro. En las imágenes se observa que el motociclista circulaba por avenida Güemes, sobrepasando a varios vehículos a una velocidad considerable. Al llegar a la intersección con 25 de Mayo, continuó su marcha, mientras que un automóvil intentaba ingresar a esta última arteria, produciéndose la colisión.

Tras el impacto, Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron las primeras asistencias al conductor de la motocicleta, quien posteriormente fue trasladado al hospital local con lesiones leves.

La reiteración de este tipo de episodios en el mismo punto vuelve a poner en evidencia la necesidad de implementar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial, como la reparación de semáforos, lomos de burro o reductores de velocidad que permitan ordenar la circulación y disminuir los riesgos en una intersección cada vez más preocupante.

Sin embargo, lo ocurrido también deja en evidencia la importancia de la responsabilidad individual de quienes transitan por las calles. Las imágenes permiten advertir una maniobra de sobrepaso y una velocidad que merecen especial atención, recordando que la seguridad vial no depende únicamente de la infraestructura, sino también del comportamiento de cada conductor.

Al momento del siniestro se registraba una intensa lluvia, una condición que exige extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener una conducción responsable. En jornadas de precipitaciones intensas, la calzada mojada y la menor visibilidad incrementan los riesgos, especialmente para quienes circulan en motocicleta.