Para afianzar su estrategia de exportación

La Yerba Mate misionera participará en la feria Argentina Alimenta

Un grupo de 15 establecimientos yerbateros argentinos participarán de la feria Argentina Alimenta que se desarrolla desde este martes hasta el jueves en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

martes 17 de noviembre de 2026 | 13:03hs.

Con el objetivo de consolidar la estrategia de expansión de la Yerba Mate Argentina hacia todo el mundo, un grupo de 15 establecimientos yerbateros participan desde este martes y hasta el jueves de la feria Argentina Alimenta que se desarrolla en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Habrá un “meeting point” donde los establecimientos podrán concretar reuniones de negocios con más de 40 compradores internacionales. La comitiva estará integrada por representantes de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate Santo Pipó SCL, Yadomex, Establecimiento Santa Ana, Juliana Sansaloni, Fidel Foods; Kraus, La Cachuera SA, Navar SA, Diego De Coulon, La Cumbrecita; Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, Yerbatera Hoja Verde, Cordeiro y Cía, Felisa y Cooperativa Agrícola de Andresito, con el acompañamiento del Instrituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Argentina Alimenta es la feria internacional de la industria de alimentos y bebidas en Argentina, con alcance global. Constituirá un punto de encuentro para generar oportunidades comerciales, networking y expansión internacional, ya que arribarán referentes de cadenas de supermercados, comercios minoristas, intermediarios y distribuidores; hoteles, representantes de importación/exportación, restaurantes y franquicia de diversos países.



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