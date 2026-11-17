Oberá Nocturna convocó a 1.550 espectadores y consolidó el cine de terror en la región
Del 13 al 15 de noviembre se realizó la cuarta edición del Ciclo de Cine de Terror Oberá Nocturna, en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA, con una convocatoria de 1.550 espectadores durante las tres jornadas.
El encuentro reunió a realizadores, estudiantes, artistas y amantes del cine fantástico y de terror, con una programación que incluyó largometrajes, cortometrajes regionales, capacitaciones, muestras artísticas y espacios de intercambio.
Entre las películas proyectadas estuvieron El Susurro, de Gustavo Hernández; Mitra – Apaga la luz para poder ver, producción misionera dirigida por Diego Bellocchio y Yamila Bartnasthpol, y La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. Algunas de las funciones contaron con la participación de realizadores y productores, quienes compartieron sus experiencias con el público.
Uno de los ejes destacados fue la participación de estudiantes y realizadores independientes de Misiones y el Nea, con la exhibición de 31 cortometrajes en las muestras Microterror Estudiantes Misiones, Universitarios y realizadores. También se destacó la experiencia de la escuela rural UGL N.º 5 de El Soberbio, que presentó una producción audiovisual realizada por sus estudiantes, poniendo en valor al cine como herramienta educativa, de integración y expresión colectiva.
Además, se desarrollaron charlas y capacitaciones vinculadas a la escritura, la producción audiovisual, la animación y el maquillaje de efectos especiales, junto con propuestas de literatura de terror y encuentros de cosplay que ampliaron la participación de la comunidad.
Otra iniciativa importante fue la Muestra Federal de Cine de Terror, que conectó producciones de distintos festivales del país y Latinoamérica. Como resultado de este intercambio, cortometrajes y microcortometrajes presentados en Oberá Nocturna tendrán presencia en la próxima edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), ampliando las oportunidades de difusión para realizadores y estudiantes de la región.
"La cuarta edición reafirma el crecimiento de Oberá Nocturna como un espacio de encuentro, formación y promoción del audiovisual, que impulsa nuevas producciones, fortalece los vínculos entre realizadores y posiciona a Oberá dentro del circuito nacional y regional del cine fantástico y de terror", destacaron los organizadores.