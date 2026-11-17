El encuentro reunió a realizadores, estudiantes, artistas y amantes del género, con una programación que incluyó largometrajes, cortometrajes regionales, capacitaciones, muestras artísticas y espacios de intercambio.

martes 17 de noviembre de 2026 | 13:07hs.

Del 13 al 15 de noviembre se realizó la cuarta edición del Ciclo de Cine de Terror Oberá Nocturna, en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA, con una convocatoria de 1.550 espectadores durante las tres jornadas.

El encuentro reunió a realizadores, estudiantes, artistas y amantes del cine fantástico y de terror, con una programación que incluyó largometrajes, cortometrajes regionales, capacitaciones, muestras artísticas y espacios de intercambio.

Entre las películas proyectadas estuvieron El Susurro, de Gustavo Hernández; Mitra – Apaga la luz para poder ver, producción misionera dirigida por Diego Bellocchio y Yamila Bartnasthpol, y La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. Algunas de las funciones contaron con la participación de realizadores y productores, quienes compartieron sus experiencias con el público.

Uno de los ejes destacados fue la participación de estudiantes y realizadores independientes de Misiones y el Nea, con la exhibición de 31 cortometrajes en las muestras Microterror Estudiantes Misiones, Universitarios y realizadores. También se destacó la experiencia de la escuela rural UGL N.º 5 de El Soberbio, que presentó una producción audiovisual realizada por sus estudiantes, poniendo en valor al cine como herramienta educativa, de integración y expresión colectiva.

Además, se desarrollaron charlas y capacitaciones vinculadas a la escritura, la producción audiovisual, la animación y el maquillaje de efectos especiales, junto con propuestas de literatura de terror y encuentros de cosplay que ampliaron la participación de la comunidad.

Otra iniciativa importante fue la Muestra Federal de Cine de Terror, que conectó producciones de distintos festivales del país y Latinoamérica. Como resultado de este intercambio, cortometrajes y microcortometrajes presentados en Oberá Nocturna tendrán presencia en la próxima edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), ampliando las oportunidades de difusión para realizadores y estudiantes de la región.

"La cuarta edición reafirma el crecimiento de Oberá Nocturna como un espacio de encuentro, formación y promoción del audiovisual, que impulsa nuevas producciones, fortalece los vínculos entre realizadores y posiciona a Oberá dentro del circuito nacional y regional del cine fantástico y de terror", destacaron los organizadores.