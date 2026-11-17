“Mbaraka Poty” es un documental de 25 minutos realizado por el colectivo Tupã Kueraema y muestra la potencia del audiovisual cuando deja de ser exclusivamente una mirada sobre los otros y se convierte en una posibilidad de autorrepresentación. Una cámara, una comunidad y una historia que encuentra sus propias formas de ser contada

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:52hs.

El documental “Mbaraka Poty”realizada por el colectivo audiovisual Tupã Kueraema se estrenará el sábado 21 de noviembre en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA 2026).

La película es el resultado de un proceso de formación y producción comunitaria iniciado en 2019 y que hoy encuentra en el cine una herramienta para transmitir su cultura, defender el monte y contar su propia historia.

La cita con esta propuesta audiovisual será el sábado 21 de noviembre, a las 20 horas, en el marco del FIDBA, en Arthaus Cine en Buenos Aires.

Sobre la película

“Mbaraka Poty” tiene una duración de 25 minutos, realizada por el colectivo audiovisual Tupã Kueraema, integrado por miembros de la comunidad Mbaraka Poty de Misiones y dirigida por Marcial Moreira y Bernardo Teodorico.

La producción representa un nuevo paso en el desarrollo de una experiencia de realización audiovisual que tiene como protagonistas a la propia comunidad.

La película propone una aproximación a la vida guaraní, a la relación con el monte, la transmisión de los conocimientos ancestrales y la defensa del territorio. “Su valor no reside únicamente en aquello que muestra, también importa desde dónde y quiénes construyen esas imágenes”, resaltaron los hacedores. “Se trata de una experiencia en la que el lenguaje cinematográfico se incorpora como una herramienta para registrar, preservar y transmitir una mirada propia sobre el mundo”.

El camino hasta la pantalla

Esta iniciativa comienza en 2019, cuando Bernardo Teodorico, cineasta y docente de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila), impulsó un proyecto de extensión universitaria en la comunidad. La propuesta comenzó con proyecciones semanales de películas realizadas por cineastas guaraníes o habladas en lengua guaraní. En aquel momento, la aldea todavía no contaba con electricidad: las funciones se realizaban con una batería instalada en medio del monte.

Aquellos encuentros despertaron el interés de los participantes por aprender a realizar sus propias películas. Así comenzaron las capacitaciones en fotografía, manejo de cámaras y realización audiovisual. La pandemia interrumpió las clases y cerró las fronteras, pero los equipos quedaron en la comunidad y el grupo continuó trabajando por su cuenta.

Teodorico recordó que cuando pudieron reencontrarse en 2022, los integrantes del colectivo “ya habían registrado una importante cantidad de imágenes”. A partir de ese material realizaron una primera película, destinada a ser exhibida dentro de la propia comunidad. Más adelante, nuevos encuentros y oportunidades de producción permitieron profundizar el trabajo y avanzar hacia proyectos de mayor alcance.

Para Jorge Amado, integrante de Tupã Kueraema y responsable de la fotografía de Mbaraka Poty, hacer cine tiene un sentido que va más allá de la realización audiovisual. “Nosotros hicimos esa película porque es muy importante para nosotros mismos y para los chicos, para que algún día puedan ver nuestro trabajo y seguirlo”, explicó.

En su testimonio, la cámara aparece estrechamente ligada a la defensa del monte. “Nosotros como guaraníes teníamos que proteger nuestro monte, porque nuestro monte es muy importante para nosotros. Hay mucha medicina y plantas medicinales”

Además señaló la importancia de registrar las prácticas de cultivo y alimentación de la comunidad, como la siembra de maíz, batata, poroto, caña dulce y banana. Son conocimientos y prácticas que forman parte de una relación con la naturaleza que las nuevas generaciones necesitan conocer y continuar.

Preservar la memoria con voz propia

La realización audiovisual se convierte así en una forma de transmitir experiencias, preservar la memoria y hacer visible una realidad que muchas veces permanece fuera de las representaciones construidas desde las ciudades. Al mismo tiempo, permite expresar las preocupaciones de la comunidad respecto del reconocimiento de su territorio, sus límites y las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria.

Reconocimiento

El estreno en el FIDBA constituye un reconocimiento significativo para este recorrido colectivo. “No se trata solamente de que una película realizada en una comunidad Guaraní llegue a un festival internacional, sino de que sus propios integrantes hayan incorporado las herramientas del cine para producir y compartir sus imágenes”, destacaron.

Para agendar

Estreno de “Mbaraka Poty”, el sábado 21 de noviembre a las 20, en el Arthaus Cine, Buenos Aires.

Como parte de la cartelera del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA 2026).