La celebración religiosa tendrá lugar este domingo 22, con caminantes, ciclistas y peregrinos náuticos que llegarán desde distintos puntos de Misiones. La misa central será a las 9 y estará presidida por monseñor Juan Rubén Martínez

martes 17 de noviembre de 2026 | 10:20hs.

A pie, sobre dos ruedas y por el río, los fieles manifestarán su fe en Loreto. // Foto: Eugenia Rossano

La localidad de Loreto se prepara para recibir este domingo 22 a cientos de fieles que, desde distintos puntos de Misiones, participarán de una nueva edición de la peregrinación diocesana, una tradición que este año tendrá un significado especial al cumplir 25 años de realización. Caminantes, ciclistas y peregrinos náuticos confluirán en el santuario para celebrar una manifestación de fe que convoca a comunidades de toda la provincia.

Los preparativos ya están en marcha en la Capital Provincial de la Espiritualidad y bajo el lema "Peregrinos de María, mártires del amor", la consigna propone unir el sentido de la caminata con el testimonio de quienes buscan llevar un mensaje de fraternidad y encuentro.

El párroco de Nuestra Señora de Loreto, Leonardo Cuenca, destacó la trayectoria de esta convocatoria y la expectativa de la comunidad ante la llegada de los peregrinos. "Este año es la peregrinación número 25, podríamos decir como Bodas de Plata del pueblo de la diócesis de Posadas caminando hacia la casa de nuestra madre", expresó.

En cuanto al lema, explicó que reúne dos dimensiones centrales de la experiencia. Por un lado, la devoción a la Virgen María, a quien los fieles se encomiendan durante el recorrido para que los conduzca hacia Jesucristo, y por otro, el martirio entendido como testimonio de vida. En ese sentido, consideró que la propuesta adquiere particular relevancia en un contexto atravesado por discursos de odio y divisiones. "Ir con un mensaje desde el amor, desde el diálogo, desde la fraternidad, siempre es un testimonio que va en contra de lo que se nos propone", sostuvo.

Mientras los peregrinos avanzan hacia Loreto, el santuario también tendrá una actividad especial durante la madrugada del domingo. Distintos grupos de laicos se comprometieron a acompañar el recorrido con momentos de oración y adoración eucarística durante toda la noche, hasta el amanecer.

La primera misa del domingo será a las 7, destinada a quienes ya se encuentren en el lugar, mientras que la celebración central está prevista para las 9. Será presidida por monseñor Juan Rubén Martínez y contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Tres modalidades para llegar al santuario

La peregrinación tendrá distintas modalidades y puntos de partida para facilitar la participación de fieles de diferentes zonas de la provincia. Según detalló Cuenca, los caminantes saldrán el sábado a las 18 desde tres lugares, la parroquia Virgen de Fátima, sobre la ruta nacional 12, para quienes integran Posadas y Gran Posadas; Jardín América y Leandro N. Alem, donde se concentrará el grupo de la zona pastoral sur de la diócesis.

A estas columnas se sumarán los biciperegrinos, una modalidad que también crece y que este año contará con tres puntos oficiales de salida. A diferencia de ediciones anteriores, cuando el grupo partía desde la rotonda de Posadas, habrá convocatorias también en Leandro N. Alem y Jardín América.

En ese contexto, Marcelo Prochazka, referente de los ciclistas y participante de esta experiencia desde hace 18 años, confirmó que el grupo de Posadas partirá el domingo a las 4 desde la rotonda de la ciudad. La convocatoria es a las 3.30 para recibir algunas recomendaciones antes de emprender el recorrido.

El ciclista remarcó que la propuesta no tiene carácter competitivo y que el objetivo es llegar juntos al santuario. "Esto no es carrera, no es competencia, nosotros vamos a un promedio de 18, 20 km/h, hacemos varias paradas", explicó.

El trayecto contempla distintos puntos de descanso y reagrupamiento, entre ellos un sector antes de llegar a Candelaria, el cruce hacia Cerro Corá, el peaje y el acceso a Santa Ana, donde se reunirán con ciclistas provenientes de Alem y localidades de esa zona. Más adelante, en el ingreso a Loreto, se sumarán quienes partan desde Jardín América, Roca y San Ignacio, para completar juntos el último tramo.

De acuerdo con las estimaciones de Prochazka, si no surgen inconvenientes durante el recorrido, el grupo estaría llegando a Loreto alrededor de las 8.30, a tiempo para participar de la celebración central.

La peregrinación en bicicleta no tiene un número cerrado de participantes y, según señaló el referente, cada año se incorporan personas de distintos puntos de la provincia. También aclaró que la actividad no se suspenderá por lluvia. "Esto no se suspende por mal tiempo. O sea, por más que llueva, la lluvia es bendición, nosotros vamos igual", afirmó.

La tercera modalidad será la peregrinación náutica, que requiere una organización previa y contacto con quienes coordinan la actividad. La salida se realizará desde la desembocadura del arroyo Yabebirí. Los participantes navegarán durante el sábado hasta un campo donde pasarán la noche y continuarán el domingo rumbo al templo, para sumarse a la celebración religiosa.

Para acompañar el movimiento de personas y garantizar las condiciones de seguridad en los distintos trayectos, está previsto un operativo con la participación de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Gendarmería, la Policía de Misiones y personal penitenciario.

En ese marco, Prochazka insistió en la importancia de que quienes participen de la convocatoria respeten las recomendaciones de circulación y colaboren con las medidas de prevención, especialmente por tratarse de una ruta nacional con tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas. "Quiero recomendar que viajemos todos para que haya más seguridad en la ruta", señaló.

La organización de esta edición especial busca que la llegada de los peregrinos sea, además de una celebración religiosa, un encuentro que reúna a distintas comunidades en torno a una misma expresión de fe. A 25 años de aquella primera convocatoria, Loreto volverá a ser destino de una caminata colectiva que encuentra en la devoción mariana y en el testimonio del amor los sentidos que le dan continuidad.