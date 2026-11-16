Es brasileña, pero en Argentina estudió medicina y también se especializó. Hizo su residencia en pediatría en el Hospital Pediátrico “Fernando Barreyro”, donde conoció a Santino cuando tenía apenas dos años y fue quien orientó su especialización en soporte clínico hemato oncológico. Actualmente trabaja en Posadas en el sector público y privado

lunes 16 de noviembre de 2026 | 18:37hs.

Gabriela Nakamura no se imagina trabajando en otro lugar que no sea Posadas. // Foto: Julián Grondona

Gabriela Akemi Nakamura nació en San Pablo, Brasil, pero fue en la Argentina donde construyó su recorrido como médica. En el hospital Pediátrico Fernando Barreyro de Posadas hizo su residencia en pediatría y fue donde conoció a un pequeño Santino Rzesniowiecki de apenas 2 años que la hizo orientarse a la especialidad de soporte clínico hemato oncológico y fue también quien cambió su manera de entender el vínculo con los pacientes y sus familias. Hoy tiene residencia permanente en Posadas donde presta servicios tanto en el ámbito público como en el privado y no se imagina trabajando en otro lugar, ni siquiera en su país.

Si bien nació en la gran ciudad brasileña, con su familia se mudaron luego a San Borja, al sur de Brasil y frontera con Santo Tomé, donde estudió Medicina en la Fundación Barceló. Aunque inicialmente imaginaba un futuro ligado a la cirugía infantil, durante la primera semana de su residencia se encontró con el universo de la oncología pediátrica. Lo que para muchos puede representar un ámbito asociado exclusivamente al sufrimiento y las malas noticias, para ella fue un descubrimiento que despertó un interés profundo y la llevó a elegir un camino de formación que continuó en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan.

“Es algo que uno cuando escucha se asusta un poco, piensa que todo son malas noticias, que es un mundo muy triste, porque es lo primero que uno piensa y todos dicen, ‘Ay, ¿por qué elegiste algo tan triste?’. Pero la verdad es que yo nunca lo vi de esta forma”, contó en diálogo con El Territorio. En ese primer acercamiento encontró un campo de trabajo que le permitió aprender, acompañar y comprender que el abordaje de un niño con cáncer excede ampliamente el tratamiento de la enfermedad.

Una vez recibida de pediatra, decidió mudarse a Buenos Aires para especializarse en soporte clínico hemato oncológico en el Hospital Garrahan, donde permaneció durante dos años. Su formación le permitió profundizar en una tarea que se desarrolla de manera articulada con los profesionales de oncología, aunque con objetivos y responsabilidades propias.

¿Pero de qué se ocupa esta especialidad? “Trabajamos en conjunto con el oncólogo, que es el médico que trata la patología oncológica, te indica la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía; mi papel es acompañar al paciente y a su familia durante todo este proceso”, explicó.

Ese acompañamiento contempla las distintas necesidades que pueden aparecer durante y después de un tratamiento oncológico, desde la alimentación y las infecciones hasta el dolor y el estado emocional. También incluye el seguimiento de quienes atravesaron la enfermedad, porque algunas de sus consecuencias pueden manifestarse muchos años después. En el caso de los pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea, su tarea también puede continuar una vez que regresan a Misiones, donde realiza el seguimiento ambulatorio, ya que este tipo de procedimientos se llevan adelante en centros especializados de Buenos Aires.

En el Hospital Pediátrico, el Servicio de Oncología funciona con un equipo reducido, acorde con la especificidad de una especialidad poco elegida en la provincia. Allí trabajan la hematóloga Sandra Borchichi y el oncólogo Fernando González, junto con Laishi Rodríguez, pediatra dedicada también al soporte oncológico. Con ellos, Nakamura comenzó a familiarizarse con el área durante su residencia, primero como parte de su aprendizaje y luego a través de la atención en consultorio.

“Durante la residencia pude aprender con ellos y me di cuenta de que realmente me gustaba; ellos ya me fueron enseñando, me fueron mostrando”, recordó. Sin embargo, el aprendizaje más significativo de esos primeros años no estuvo solamente relacionado con los conocimientos médicos. El contacto cotidiano con niños que atraviesan enfermedades complejas y con sus familias le permitió dimensionar la importancia de estar presente, incluso en situaciones en las que la medicina no puede modificar el pronóstico.

“La vida es muy corta”, reflexionó al explicar por qué eligió trabajar con pacientes pediátricos. Para ella, la experiencia de acompañar a un niño con cáncer tiene una dimensión particular, porque se trata de vidas que recién comienzan y de familias que deben afrontar una realidad para la que nunca están preparadas.

“Un chico, inclusive un bebé de 1 mes, 2 meses puede tener cáncer, y es el hijo de alguien, eventualmente va a ser el amor de la vida de alguien”, expresó. En ese escenario, entiende que su tarea no siempre consiste en encontrar una respuesta médica capaz de revertir lo que sucede, sino también en ayudar a transitar el proceso de la manera más llevadera posible.

“Muchas veces lo que me pasa es que yo no puedo cambiar el pronóstico de lo que ellos están pasando, pero sí puedo acompañar a su familia, puedo hacer que este periodo que está siendo tan doloroso pueda ser algo un poco más tolerable, más ameno”, sostuvo.

Esa mirada, según explicó, es uno de los aprendizajes más importantes que se llevó de su experiencia en el Hospital Pediátrico como residente y que después trasladó a su formación en Buenos Aires. “La parte médica uno puede sentarse y leer en los libros o puede buscar la literatura más nueva que existe en el mundo, pero el contacto humano no se aprende en ningún lugar. Esto aprendí desde acá, ellos (los médicos del servicio) lo pusieron en mi corazón y lo llevé a Buenos Aires”, afirmó.

Una historia que marcó su elección

Entre los pacientes que acompañó durante sus primeros años en el Hospital Pediátrico hay uno con quien construyó un vínculo que trascendió el consultorio y las internaciones. Se trata de Santino Rzesniowiecki (8) cuya lucha contra la leucemia también tuvo un papel importante en la decisión de Nakamura de especializarse en soporte clínico hemato oncológico. Lo conoció cuando tenía apenas 2 años y medio. Ella todavía era residente y no se había recibido de pediatra; en ese tiempo las internaciones prolongadas del pequeño hicieron que compartieran mucho tiempo dentro del hospital, donde el juego fue el primer punto de encuentro.

“Al principio a él le gustaba jugar conmigo, de hecho no sabía mi nombre, tenemos videos y en varias oportunidades él me decía, doctora Olivia, no me decía, doctora Gabi”, recordó entre risas. La relación comenzó a construirse en esos momentos cotidianos que, aunque puedan parecer pequeños, adquieren otra dimensión cuando la infancia transcurre entre tratamientos, estudios e internaciones. “Siempre me llamaba y decía, ‘Quiero jugar con la doctora’, inclusive me quedaba fuera del horario de mi actividad en el hospital para poder estar con él jugando”, recordó.

Para Nakamura, preservar esos espacios es una parte fundamental del cuidado pediátrico porque aunque los niños que atraviesan tratamientos oncológicos suelen pasar gran parte del tiempo en sus casas cuando no presentan complicaciones, las infecciones y otras dificultades pueden derivar en internaciones extensas. En ese contexto, consideró necesario recordar que, aun dentro de un hospital, siguen siendo chicos que necesitan jugar, mirar dibujos animados, pintar o usar plastilina.

Con el paso del tiempo, Santino comenzó a buscarla también para sacarse sangre, contarle cosas o disfrazarse de superhéroe. La confianza se fue afianzando y el vínculo se volvió cada vez más cercano, aunque inicialmente siempre dentro de la relación entre médica y paciente.

La decisión de especializarse en soporte clínico hemato oncológico estuvo atravesada por esa experiencia y cuando se mudó a Buenos Aires para continuar su formación, Santino tuvo su primera recaída y fue derivado al Hospital Gutiérrez, donde ella trabajaba inicialmente. Así pudo acompañarlo y estar cerca de la familia durante una etapa especialmente difícil.

“Este acompañamiento ya era diferente, porque ya tenía otra mirada como pediatra, tenía esta mirada más oncológica y ya también dejaba de ser su médica, porque ya pasaba a ser amiga de ellos, amiga de la familia”, relató.

Con el tiempo, el vínculo encontró una forma propia y Santino comenzó a presentarla como “la tía Gabi”. Compartieron desayunos, juegos y encuentros fuera del hospital, mientras atravesaban juntos la experiencia de estar lejos de sus hogares. Natalia, la mamá del niño, también construyó una relación cercana con la médica y llegó a conocer a sus padres, sobrinos y otros integrantes de su familia.

“Cuando menos me di cuenta teníamos una relación muy cariñosa entre los dos”, recordó. Y agregó que, durante aquellos años en Buenos Aires, terminaron convirtiéndose en sostén mutuo, porque todos estaban lejos de casa. “Ellos hoy son parte de mi familia”.

Por eso, cuando habla de su elección profesional, Nakamura reconoció que Santino ocupa un lugar central en esa historia. Su experiencia como residente, el contacto con el equipo del Hospital Pediátrico y el acompañamiento cotidiano de los pacientes fueron construyendo su interés por la especialidad, pero el vínculo con el pequeño le permitió comprender todavía más profundamente el sentido de ese trabajo.

Posadas, el lugar para echar raíces

Su llegada a la capital misionera estuvo vinculada inicialmente con la posibilidad de realizar la residencia en el Hospital Pediátrico sin alejarse demasiado de los suyos. Sin embargo, durante esos años también descubrió una ciudad con la que estableció un vínculo especial.

“Intenté elegir otros destinos, la mayoría de las especialidades y de las subespecialidades están en Buenos Aires y me dije que capaz que podía quedarme allá, tenía otras propuestas. Después me di cuenta que no había otro lugar como Posadas que me trajera paz, nunca encontré esta paz en otro lugar”, contó.

A esa sensación se sumó la calidez de la gente, un aspecto que destaca como parte de su decisión de volver y desarrollar aquí su carrera. “La calidez misionera, literalmente, creo que no se encuentra en otro lugar. Por eso justamente decidí volver para echar raíces definitivamente”, afirmó.

Su historia también está atravesada por una familia vinculada a la medicina, aunque todos sus integrantes se especializaron en la atención de adultos. Sus padres, tíos y primos son médicos en Brasil y fueron un respaldo constante durante las distintas etapas de su formación y las mudanzas que implicó su recorrido profesional.

“Mis padres están muy orgullosos, siempre fueron las principales personas que me incentivaron a hacer cualquier cosa. Uno cría a los hijos para que salgan del nido y vayan a volar y fue justamente lo que hice”, expresó. Reconoció que el acompañamiento familiar fue fundamental para llegar hasta donde está y para sostener las decisiones que tomó a lo largo de estos años.

Actualmente, combina su trabajo en el Hospital Pediátrico con la atención en el ámbito privado, donde también se desempeña en el área de soporte hemato oncológico y realiza consultorio. Desde Posadas, continúa acompañando a niños y familias que atraviesan procesos complejos, con una especialidad que requiere actualización permanente, pero también una disposición humana que considera irremplazable.

En ese sentido, además de su tarea asistencial, destaca la importancia de prestar atención a los primeros signos que pueden advertir una enfermedad oncológica. Muchos de ellos pueden identificarse durante una consulta pediátrica y, aunque no siempre son específicos, merecen ser evaluados cuando generan preocupación.

“Creo que un padre o una madre conoce su hijo mejor que nadie, entonces si hay algo que a ellos les llama la atención, sea, por ejemplo, un bultito en el cuello, la fiebre, que inclusive en una simple foto en que vos veas el ojo blanquito del bebé, eso puede ayudar a salvar la vida de los chicos”, explicó.

Por eso, recomienda que ante cualquier cambio que despierte dudas, las familias recurran al pediatra de cabecera porque la consulta y la evaluación profesional son fundamentales para determinar qué sucede y, cuando corresponde, avanzar con los estudios necesarios.