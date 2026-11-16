Más de cien locales comerciales, empresas y emprendedores locales se sumaron en esta primera edición, con un balance positivo.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 15:55hs.

La última semana, los ciudadanos jardinenses aprovecharon descuentos y ofertas imperdibles por el Black Friday, con varios comercios adheridos que tuvieron un impacto positivo por la mayor cantidad de venta.

Los locales comerciales que se sumaron a esta propuesta se identificaron con globos de colores naranja y negro. Durante cuatro jornadas, los clientes aprovecharon descuentos tanto en efectivo como con tarjetas, ofertas y cuotas sin interés.

Los organizadores de esta alternativa dieron a conocer que 108 locales comerciales, empresas y emprendedores locales se sumaron. Además, fueron 144 las ofertas publicadas en el sitio web y más de 93.000 movimientos durante las cuatro jornadas que duró esta actividad en todo el ámbito local. Cabe destacar que se sumaron comercios de diferentes rubros y de todo el casco urbano local.

Además, el 95% de los comerciantes sostuvo que volvería a participar, mientras que ocho de cada diez sintieron mayor movimiento de clientes durante el Black Friday; y en la misma proporción, recibieron clientes nuevos en sus respectivos locales comerciales mientras estuvo vigente esta iniciativa.