Analizan el agua de la zona de El Brete por la aparición de peces muertos y algas

La secretaría de Salud de la Municipalidad se encuentra haciendo un seguimiento de las aguas. No se descarta que sea producto de lo que arrastra la corriente y va a parar a la zona costera

lunes 16 de noviembre de 2026 | 17:52hs.

Durante el mediodía de este lunes varias personas que se encontraban en la zona del balneario El Brete fueron sorprendidas al encontrar varios peces sin vida en las aguas de la costa, así como también la presencia de algas. Todavía se desconocen las causas de por qué de esta aparición inusual, pero desde la Dirección de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de la Municipalidad de Posadas, señalaron a El Territorio que se dio aviso a la Secretaría de Salud que ya se encuentra analizando el agua del lugar y haciendo un seguimiento. "Por el momento no tenemos novedadades, pero no podemos descatar que sea producto de todo lo que va arrastrando el agua", sostuvo Isaac Villalba, director de Balnearios. En esa misma línea, aseguró que si se obtienen valores en el agua que indiquen que sea necesario tener cuidados a la hora de ingresar al agua, se dará aviso oportunamente.

Compartí esta nota: