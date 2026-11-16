Motorhomes y casillas de distintas provincias y de países vecinos desembarcarán en la capital misionera para compartir historias de ruta, gastronomía regional y recreación.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 17:47hs.

El Complejo Costa Sur será escenario de la tercera edición de "Posadas Rodante", un encuentro que durante tres jornadas consecutivas —el viernes 20, sábado 21 y domingo 22— reunirá a la comunidad rodantera de la región con una variada agenda de gastronomía local, actividades recreativas y exhibición de vehículos.

Para esta tercera edición, la propuesta se presenta con un formato renovado pensado para que los propios rodanteros sean los grandes protagonistas de la experiencia. El espacio fue acondicionado especialmente para fomentar el intercambio de vivencias de viaje, saberes de ruta y el disfrute al aire libre en un entorno natural privilegiado.

El coordinador general del Camping Municipal, Santiago Haddad, destacó el alcance de la convocatoria: "Tenemos cupo lleno: son 70 inscriptos. La mayoría son de Misiones, pero también hay rodanteros de otras provincias. Vamos a contar con la presencia de tres fabricantes, que expondrán sus motorhome."

Una jornada abierta a la comunidad

La gran atracción para el público general tendrá lugar durante el cierre de la cita. El domingo 22 de noviembre, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo la Expo abierta con entrada libre y sin costo. Durante la jornada, vecinos y turistas podrán acercarse a recorrer por dentro las casillas rodantes y motorhomes, interactuar con los viajeros y conocer de cerca los detalles de esta particular forma de recorrer el mundo.

Quienes deseen sumarse a la experiencia completa durante los tres días con sus propios vehículos pueden formalizar la inscripción de manera online a través de las vías oficiales del municipio.

Además, se estará recaudando pan dulces y gaseosas a beneficio de la Casita Creación.