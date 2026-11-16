Personal de la Comisaría Primera allanó un domicilio en el barrio Asentamiento 420, donde secuestró marihuana, cocaína, armas de fuego, dinero, celulares, balanzas de precisión y elementos de corte y fraccionamiento.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 16:49hs.

Efectivos de la Comisaria Primera de Ituzaingó, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio “Asentamiento 420”, logrando desarticular un punto de venta de estupefacientes.

La orden fue diligenciada en una vivienda de dicho barrio, donde se procedió al secuestro de dosis de sustancias blanquecinas y de origen vegetal, las cuales, tras el test orientativo resultaron positivas para cocaína y marihuana. Además, hallaron

dinero en efectivo, celulares, armas de fuego, balanzas y elementos de corte.

De acuerdo a la información oficial, una persona fue detenida y junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.

Otros allanamientos

Por otra parte, efectivos de la Comisaría Tercera de Ituzaingó, en el marco de una causa que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento donde también secuestraron cocaína, marihuana, réplicas de armas de fuego, entre otras cosas.

El oficio judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada por calles Santiago del Estero y Mitre de la localidad correntina, donde los uniformados procedieron al secuestro de distintas sustancias, las cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivas para cannabis sativa y cocaína respectivamente. También se secuestraron celulares, armas blancas, dos réplicas de armas de

fuego, dos balanzas de precisión y elementos para corte y distribución de estupefacientes.

Además, en lugar aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho.



