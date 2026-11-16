El evento tendrá lugar el próximo sábado en el Centro Deportivo Municipal. Actuarán los grupos artísticos Ensamble Musical de Puerto Rico y Trío Da Capo.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 16:39hs.

En la Sala de Prensa de Casa de Gobierno se realizó este lunes el lanzamiento oficial de la Fiesta Provincial de los Estudiantes 2026, evento que tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Centro Deportivo Municipal (Cedemu) de Puerto Rico.

La celebración contará con la participación de representantes de 29 municipios que competirán por el reinado provincial y alrededor de 15 delegaciones que se sumarán a las propuestas deportivas, lúdicas y culturales.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de la Juventud de la provincia, la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes) y la Municipalidad de Puerto Rico. Además de convocar a la juventud misionera, la edición de este año tendrá un fuerte perfil solidario: la entrada consistirá en un alimento no perecedero, prendas de vestir o elementos de limpieza, insumos que serán destinados a asistir a los municipios afectados por las recientes inclemencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

Cabe destacar que la reina provincial electa este año representará a Misiones en el 2027 en la Festa Nacional de los Estudiantes, en la provincia de Jujuy

La subsecretaria de la Juventud, Astrid Baetke, explicó que la jornada estará dividida en dos instancias pensadas a partir de las inquietudes de los propios jóvenes “Tenemos dos partes de esta fiesta. La primera tendrá actividades deportivas, culturales y lúdicas, con propuestas elegidas por los mismos estudiantes. Los chicos participarán en trivias culturales, ajedrez, tenis de mesa y diversas competencias recreativas y la otra parte es la elección de los soberanos”.

Y subrayó la importancia de fortalecer las estructuras institucionales juveniles en cada municipio de la provincia: “Es muy importante que cada municipio tenga un área o un representante de los jóvenes, para así poder articular, más allá de la fiesta provincial, todos los programas que tenemos desde la Subsecretaría”.

Programa

La programación comenzará a las 8 con la acreditación de las delegaciones y los representantes estudiantiles. A las 8:45 está prevista la bienvenida a cargo de las autoridades locales y provinciales, mientras que a las 9 comenzarán las competencias deportivas, las actividades recreativas y el test cultural destinado a los soberanos. En paralelo, los acompañantes de las delegaciones podrán participar de un paseo en el Trencito Turístico.

Luego del almuerzo de camaradería, previsto para las 12:30, las actividades deportivas y culturales continuarán desde las 13:30. El momento central llegará a las 20, con la apertura oficial de la Fiesta, la entrega de premios y reconocimientos. La noche incluirá una coreografía de los Reyes de los Estudiantes de Oberá y la presentación de los soberanos provinciales salientes.

También se realizará la primera presentación de las candidatas a Reina y los candidatos a Rey Provincial, quienes desfilarán con uniforme escolar. La programación artística contará con danzas folclóricas de la delegación de 25 de Mayo y un número musical a cargo de estudiantes de la EPET de Capioví.

Durante la velada se desarrollarán las distintas pasadas de los representantes estudiantiles, incluida una presentación con ropa informal, además de la participación de reinas invitadas. La música también tendrá su espacio con las actuaciones del Ensamble Musical de Puerto Rico y el Trío Da Capo.

Finalmente, luego de las presentaciones y actividades previstas, se llevará adelante la coronación de los nuevos soberanos provinciales de los estudiantes, uno de los momentos más esperados de la celebración.