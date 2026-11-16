Se realizaron dos jornadas de capacitación práctica, sobre procesamiento de pescado de cultivo para mejorar la calidad y presentación. La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento de la Piscicultura Restaurativa

lunes 16 de noviembre de 2026 | 17:19hs.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y promover el agregado de valor en origen, se desarrolló en Apóstoles una capacitación práctica en procesamiento, fileteado y despinado de pescado. La actividad se realizó los días 13 y 14 de noviembre en la Sala de Faena Municipal y estuvo destinada a productores que integran el Programa de Fortalecimiento de la Piscicultura Restaurativa, impulsado por Mayma, con el apoyo de la Fundación Alimentaris y en articulación con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y la Municipalidad de Apóstoles.

Durante las dos jornadas, los participantes trabajaron sobre diferentes técnicas de procesamiento del pescado de cultivo, con especial atención al fileteado y despinado. “Estas prácticas permiten mejorar el aprovechamiento de la materia prima, diversificar las presentaciones del producto y generar mejores condiciones para su comercialización, incorporando conocimientos que contribuyen al desarrollo de la cadena piscícola provincial”, destacó el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori.

La formación estuvo a cargo de Edgardo Rojas, capacitador proveniente de la provincia de Formosa, quien compartió su experiencia y conocimientos mediante instancias de trabajo práctico. La propuesta permitió abordar técnicas directamente vinculadas con las necesidades de los productores, favoreciendo su aplicación en las distintas etapas de procesamiento del pescado.

Agregado de valor

El procesamiento constituye una etapa importante dentro de la cadena piscícola, ya que permite avanzar desde la comercialización del pescado entero hacia otras formas de presentación, como los productos fileteados y despinados.

El subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, puso en valor la formación técnica como parte del acompañamiento a los productores piscícolas, especialmente por su contribución al desarrollo de nuevas capacidades de procesamiento y comercialización. “La incorporación de estas técnicas amplía las posibilidades de aprovechamiento de la producción y ofrece herramientas para responder a diferentes demandas de consumo”, afirmó.

Asimismo, el trabajo articulado entre las instituciones permitió desarrollar una instancia de formación vinculada con las necesidades concretas del sector. La utilización de la Sala de Faena Municipal como espacio de capacitación facilitó el abordaje práctico de las técnicas de procesamiento y su aplicación sobre el pescado de cultivo. En este sentido, el director de Piscicultura, Guillermo Faifer, resaltó la importancia de incorporar conocimientos específicos para mejorar el aprovechamiento del pescado producido en los establecimientos y ampliar las alternativas de presentación del producto.

La iniciativa se inscribe en las acciones orientadas a fortalecer la piscicultura restaurativa en Misiones, integrando la formación técnica y el agregado de valor como herramientas para el desarrollo de la actividad. A través de estas instancias, se busca que los productores cuenten con mayores capacidades para aprovechar su producción, diversificar sus productos y ampliar sus posibilidades de inserción comercial.