Futuros ingenieros civiles conocieron cómo se potabiliza el agua de Posadas y Garupá

Estudiantes de la UNaM, próximos a egresar, recorrieron la estación junto al ingeniero Héctor Casale. Vieron desde la captación del agua cruda hasta el nuevo centro de telecontrol, en un programa que la prestataria desarrolla con la universidad desde hace más de 26 años.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 18:33hs.

Se realizó en Samsa otra jornada del Programa de Puertas Abiertas que la empresa desarrolla en colaboración con entidades educativas para fortalecer la formación de estudiantes avanzados de carreras técnicas. En la ocasión 22 estudiantes, próximos a egresar de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) fueron protagonistas para conocer los detalles del proceso de potabilización, obras y tecnología aplicada al servicio de agua potable de Posadas y Garupá; fueron acompañados por el profesor Ing. Héctor Casale. Desde hace más de 26 años, los alumnos de la UNaM participan en este Programa de Samsa, teniendo como objetivo integrar conceptos teóricos-prácticos relacionados a su formación profesional como por ejemplo la sanidad del agua, micromedición, necesidades de acuerdo al uso del agua, principios de potabilización, control sanitario, entre otros temas. En el recorrido guiado por la estación, los estudiantes observaron el complejo proceso de potabilización y se interiorizaron sobre técnica y tecnología aplicada en la captación del agua cruda, producción y distribución. Conocieron detalles sobre análisis de calidad del agua que la empresa realiza en todas las etapas del servicio, controlada bajo estándares internacionales y visitaron el nuevo centro de telecontrol del servicio que Samsa. Finalmente, recibieron material gráfico sobre el servicio.

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