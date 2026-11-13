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Música cervecera, sertanejo y un torneo de póker para toda la semana

Luciano & su Grupo, Tchê Marotos y Naro & su Banda pasan por los escenarios, con DJ Pablo Mix y DJ Vaca en la pista, mientras sigue el sorteo de cuatro vehículos 0 km.
viernes 13 de noviembre de 2026 | 16:30hs.

Esta noche, viernes 13, a partir de las 22:00, sube al escenario Tchê Marotos, banda misionera de sertanejo con más de siete años de trayectoria y cientos de presentaciones. Su repertorio suma música brasileña, cumbia, chamamé, folklore, rock y ritmos de frontera. Después, DJ Pablo Mix, DJ misionero de presencia habitual en la programación, se queda con la pista hasta el amanecer.

El sábado 14, desde las 22:00, es el turno de Naro & su Banda, formación misionera liderada por el cantante Fernando Daniel Peralta, "Naro", con corrido, sertanejo, cumbia y cachaca, además de música tropical y ritmos latinos. Luego, DJ Vaca, uno de los DJs de mayor trayectoria de Misiones, con casi cuatro décadas detrás de las bandejas y un repertorio de clásicos de los 80, 90 y 2000, continúa la fiesta.

Póker el domingo

El domingo 15, desde las 18:00, se juega The Sunday King, un torneo de póker con Buy In de $80.000 y 30.000 puntos. El ingreso es hasta el nivel 6, el Re-Entry se habilita hasta finalizado el nivel 8 y las ciegas suben cada 25 minutos. Hay cupo para más de 50 personas.

Tu Suerte en Marcha

Continúa "Tu Suerte en Marcha", la campaña de Casino Club y Casino Club Online que integra las experiencias de juego presencial y online. Hay tiempo hasta el 18 de diciembre para sumar chances y participar del sorteo de cuatro vehículos 0 km, que se realizará ese día, a las 22:00.

Para tener en cuenta

Los shows son con entrada gratuita y está prohibido el ingreso a menores de 18 años. Desde la organización recomiendan llegar con anticipación, ya que la ocupación de las mesas es por orden de llegada.

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