La retracción alcanza tanto a la creación de nuevas firmas como al desarrollo de proyectos productivos. Los relevamientos sectoriales también advierten sobre inversiones que quedaron pendientes por la incertidumbre y las dificultades de financiamiento.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 18:02hs.

El país muestra un escenario cada vez más complicado para la creación de empresas.

La economía argentina enfrenta un problema que va más allá del cierre de empresas. Desde 2023 también se redujo la creación de nuevas firmas empleadoras, una tendencia que limita la renovación del entramado productivo y la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo registrados.

Los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Oede), dependiente de la Secretaría de Trabajo, muestran que las aperturas de empresas privadas con empleo registrado pasaron de 79.994 en 2023 a 64.124 en 2025. La disminución fue del 19,8%, mientras que los cierres descendieron apenas un 1,5%, de 78.099 a 76.891.

La comparación muestra un cambio en la dinámica de cómo se mueve el sector empresarial. En 2023, las aperturas todavía superaban a los cierres, con un saldo positivo de 1.895 movimientos. En 2024, la relación se invirtió: se registraron 63.494 aperturas frente a 77.881 cierres, una diferencia negativa de 14.387. Durante 2025, el resultado volvió a ser deficitario, con 64.124 aperturas y 76.891 cierres.

En los tres años se contabilizaron 207.612 aperturas y 232.871 cierres, una diferencia acumulada de 25.259 movimientos negativos.

La evolución muestra que la reducción del universo empresarial no depende exclusivamente de un aumento de los cierres. Cuando disminuye la cantidad de nuevas firmas que comienzan a generar empleo registrado, también se debilita la capacidad de reemplazar a las que dejan de hacerlo.

Menos empresas con trabajadores registrados

La contracción también aparece en la cantidad total de empleadores privados. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el registro pasó de 567.416 a 540.262 empresas.

La diferencia representa 27.154 empleadores menos, una caída del 4,8% en dos años.

El indicador permite poner en dimensión la pérdida de capacidad del sector privado para sostener puestos de trabajo registrados. Cada empresa que deja de declarar personal modifica el universo de empleadores y puede tener consecuencias sobre proveedores, trabajadores y actividades vinculadas.

El Oede considera apertura cuando una firma comienza a declarar empleo registrado y cierre cuando deja de hacerlo. Por lo tanto, los movimientos no equivalen necesariamente a la constitución o disolución legal de sociedades. Una empresa también puede dejar de declarar trabajadores y posteriormente retomar su actividad como empleadora.

La evolución de las empresas empleadoras se relaciona con otra dificultad; la de la cantidad de proyectos productivos que permanecen postergados por falta de financiamiento, incertidumbre económica o perspectivas insuficientes de demanda.

Un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme publicado en junio de 2024, titulado "Ánimo inversor y proyectos frenados en las Pyme. Situación actual y perspectivas", identificó que el 29% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras consultadas tenía proyectos de inversión frenados. En el sector de software y servicios informáticos, la proporción alcanzaba el 19%.

El estudio también estimó que la concreción de esas iniciativas podría generar alrededor de 17.000 puestos de trabajo adicionales entre las empresas de los sectores relevados.

La incertidumbre económica, los costos elevados y las dificultades para acceder al capital aparecieron entre los principales obstáculos. Los resultados corresponden a esos sectores y al período analizado, por lo que no representan una estimación del conjunto de las pymes argentinas.

Crédito, previsibilidad y demanda

La disponibilidad de financiamiento constituye una condición importante para poner en marcha nuevas inversiones, pero no resuelve por sí sola las dificultades de las empresas. Una firma puede acceder a un crédito y, aun así, postergar una ampliación si no tiene expectativas razonables de vender su producción.

Por eso, la recuperación de la inversión también depende de la demanda interna y externa, la estabilidad de las reglas económicas, los costos operativos y las condiciones tributarias y regulatorias.

Cuando una pyme incorpora maquinaria, amplía su capacidad productiva o desarrolla una nueva línea de negocios, la decisión puede activar a otros sectores mediante la compra de insumos, la contratación de servicios y la incorporación de trabajadores. Ese movimiento tiene efectos sobre proveedores, comercios y economías regionales.

Entonces, esta reducción de empleadores junto con la caída de las aperturas de empresas, muestra una terrible dificultad que impacta directamente sobre el mercado laboral. Cada vez menos oportunidades, cada vez menos desarrollo y cada vez menos crecimiento.