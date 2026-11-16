La medida regirá desde este martes. Desde el establecimiento señalaron que esta nueva etapa deberá estar acompañada por un compromiso compartido entre alumnos, familias e institución.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 18:14hs.

El Instituto Superior Roque González de Posadas informó que los estudiantes de 5.º año del Ciclo Orientado en Economía y Administración retomarán las clases presenciales a partir de este martes. La decisión fue comunicada este lunes a través de una nota dirigida a las familias, luego de analizar las reuniones mantenidas con los tutores y considerar el pedido de disculpas recibido por parte de los estudiantes.

Desde el Equipo de Conducción señalaron que esta nueva etapa deberá estar acompañada por un compromiso compartido entre alumnos, familias e institución, con el objetivo de reconstruir y sostener una convivencia segura, basada en el respeto, la responsabilidad y el cumplimiento de los acuerdos institucionales.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de garantizar el derecho a la educación de todos los integrantes del curso y de la comunidad educativa, en un ámbito donde estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad y seguridad.

Finalmente, desde Rectoría del Nivel Secundario expresaron su confianza en que el regreso a las aulas represente una oportunidad para fortalecer los vínculos y asumir nuevos compromisos, destacando que la convivencia es una construcción colectiva que requiere del acompañamiento y la responsabilidad de todos.

La medida alcanza a los alumnos de 5.º año del Ciclo Orientado en Economía y Administración que habían sido suspendidos por incidentes ocurridos durante los festejos de los resultados de la Estudiantina.



