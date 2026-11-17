La pintura también conocida como "La Conquistadora" actualmente forma parte del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, de Luján, provincia de Buenos Aires, fue traída a Misiones en calidad de préstamo por gestiones de la Secretaría de Cultura y el gobierno de Misiones.

martes 17 de noviembre de 2026 | 9:09hs.

Misiones recibe este martes a la obra "La Conquistadora", también conocida como la Virgen de Habiyú, en un acto a las 10 en el Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas, con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y del obispo Juan Rubén Martínez.

La obra fue pintada en 1618 por Habiyú, un artista guaraní y discípulo de Luis Berger, en la reducción de la Anunciación de Itapúa, la actual Posadas. Es la única pintura guaraní de esa época con firma y fecha conservadas, y la más antigua del arte rioplatense. Actualmente forma parte del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, de Luján, provincia de Buenos Aires, fue traída a la provincia en calidad de préstamo por gestiones de la Secretaría de Cultura y el gobierno de Misiones.

Se trata de un óleo sobre tela de apenas 19,5 x 25,2 cm, considerado la obra firmada y fechada más antigua que se conserva del arte rioplatense, realizada por un artista guaraní y destinada a receptores guaraníes. Durante su restauración, en 1992, se descubrió en el reverso la inscripción original «M. Habiyú fecit. Itapúa 1618». Los estudios posteriores también revelaron un dibujo preparatorio que podría pertenecer a su maestro, Luis Berger.

La historia de la pintura

En los primeros contactos entre guaraníes y jesuitas los principales factores para la comunicación fueron la lengua, el arte, la música y las pinturas “a pincel” con la imagen de la Virgen. Se tienen testimonios que se usaron “imágenes conquistadoras”, retratos de la Virgen de influencia bizantina que fundaron en las reducciones la reciprocidad de las miradas, y con sus ojos y miradas maternales, cautivaban al espectador guaraní. Un ejemplo conocido fue La Conquistadora, que acompañó a Roque González hasta su muerte, y que fue destruida.

En Itapúa se pintó la imagen de la Virgen que llegó íntegra a nosotros, lleva la fecha de 1618 y fue ejecutada por un itapuense discípulo de Luis Berger. Consiste en un retrato de María que se conoce por el nombre de su autor como la Virgen de Habiyú. Esa representación iconográfica corresponde a uno de los últimos ejemplos de una tradición bizantina secular difundida en España por los marinos venecianos; su éxito provenía de su mirada frontal que impactaba al espectador americano. La destacada mirada frontal de María establece una de las relaciones más intensas logradas entre la imagen y el espectador en el arte religioso de la época.

Quizás el modelo elegido por Habiyú fue un retrato de la Virgen o Verónica llevada por los jesuitas a Córdoba a fines del siglo XVI.

Se conserva en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján; fue restaurada en 1992 descubriéndose entonces la inscripción original al dorso: M. Habiyú fecit. Itapúa 1618. Los estudios con rayos infrarrojos en la Fundación Tarea demostraron que debajo de la pintura hay un diseño renacentista preparatorio trazado por una mano europea de mucha sensibilidad y soltura que no puede ser otra que la del hermano Luis Berger, sostiene Darko Sustersic. Y sobre ese modelo se pintó la imagen de la Virgen. Habiyú supo pintar con habilidad el rostro frontal de la Virgen, con una mirada agrandada; el acabado preciso de los ojos y la acumulación de materia pictórica en las pupilas, depositada por insistentes pinceladas que logran profundidad y sugestión en la mirada, son la parte más interesante de esta obra que supera a cualquier otra pintura colonial o misionera.

Es una pintura pequeña, de 19,5 x 25,2 cm sin marco. Única obra con firma y fecha sobreviviente que fuera pintada por un artista guaraní y pensada para receptores guaraníes, y la más antigua del arte rioplatense.

Fue traída por Rafael Trelles del Paraguay, integró la colección de Manuel Ricardo Trelles, luego la de Enrique Peña y de su hija Elisa Peña y de allí pasó al Complejo Udaondo.