Este martes la Selección Argentina vs. Costa Rica por un amistoso: cuál será la formación
La Selección Argentina cerrará el año ante Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después del 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni adelantó que hará cambios, aunque también dejó abierta la puerta para que algunos de los que jugaron el viernes vuelvan a ser titulares. El amistoso le permitirá ver cómo se integran otras variantes a la base que ya probó en el primer partido de la era post Messi.
“El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron”, explicó Scaloni tras la caída frente a la Celeste. El entrenador hizo hincapié en que los futbolistas necesitan sumar partidos juntos para conocer los movimientos de sus compañeros. En el equipo que se perfila, esa continuidad pasaría por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio y Julián Álvarez como referencia de ataque.
La prueba más interesante pasa por Nico Paz. Ante Uruguay arrancó en el tridente con Julián y Thiago Almada, mientras que para el amistoso en Córdoba podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios. Ese movimiento abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque. Así, Scaloni podría darle a Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo y Mac Allister.
También se perfilan cambios en los laterales. Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la derecha, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega aparecen como opciones para el puesto que ocupó Facundo Medina ante Uruguay. En el centro de la defensa seguirían Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, con Gerónimo Rulli nuevamente en el arco.
La probable formación de Argentina vs. Costa Rica
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni